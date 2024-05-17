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URIAGE ГЕЛЬ ДЛЯ ИНТИМНОЙ ГИГИЕНЫ ЖИН-ФИ 200 мл - Одесса (449141) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 28 аптеках
Аптека нежных цен
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Закрыто Открывается через 02 мин
Одесса, ул. Толстого Льва, 21
Всего: упаковка (1)
395,63
Экономия: -36,69 грн
358,94 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 02 мин
Одесса, ул. Степовая, 28
Всего: упаковка (1)
415,07
Экономия: -32,31 грн
382,76 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается через 02 мин
Одесса, ул. Черноморского Казачества, 5
Всего: упаковка (1)
399,08 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается через 02 мин
Одесса, ул. Рихтера Святослава, 129
Всего: упаковка (1)
376,90 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 02 мин
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
Всего: упаковка (2)
424,82
Экономия: -63,78 грн
361,04 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Одесса, ул. Преображенская, 42
Всего: упаковка (2)
361,25 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 02 мин
Одесса, ул. Болгарская, 40
Всего: упаковка (1)
400,18
Экономия: -24,18 грн
376,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 02 мин
Одесса, перек. Екатерининская / Троицкая, 50/39
Всего: упаковка (1)
428,81
Экономия: -67,77 грн
361,04 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается через 02 мин
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 110
Всего: упаковка (2)
386,14 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 02 мин
Одесса, ул. Малиновского Маршала, 57
Всего: упаковка (2)
430,02
Экономия: -84,67 грн
345,35 грн
Роза
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Открыто Закроется в 23:00
Одесса, ул. Лип Ивана и Юрия, 6
Всего: упаковка (2)
399,30 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается через 02 мин
Одесса, ул. Пироговская, 5
Всего: упаковка (3)
402,30 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается через 02 мин
Одесса, ул. Говорова Маршала, 10/6
Всего: упаковка (1)
363,86 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 02 мин
Одесса, ул. Говорова Маршала, 10/2
Всего: упаковка (1)
418,57
Экономия: -73,22 грн
345,35 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается через 02 мин
Одесса, ул. Черняховского, 1-А
Всего: упаковка (1)
421,96
Экономия: -76,61 грн
345,35 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается через 02 мин
Одесса, ул. Варненская, 11
Всего: упаковка (2)
390,41 грн
Азалия
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Закрыто Открывается через 02 мин
Одесса, ул. Комарова Космонавта, 6
Всего: упаковка (1)
399,30 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 02 мин
Одесса, дорога Фонтанская, 16/11
Всего: упаковка (1)
416,76
Экономия: -71,41 грн
345,35 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 02 мин
Одесса, ул. Педагогическая, 11
Всего: упаковка (1)
430,82
Экономия: -85,47 грн
345,35 грн
Виола
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Открыто Круглосуточно
Одесса, дорога Фонтанская, 59
Всего: упаковка (3)
399,30 грн