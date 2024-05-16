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URIAGE ГЕЛЬ ДЛЯ ИНТИМНОЙ ГИГИЕНЫ ЖИН-ФИ 200 мл - Львов (449141) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 32 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (1)
419,46
Экономия: -74,15 грн
345,31 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 20:30
Львов, ул. Городоцкая, 3
Всего: упаковка (1)
362,05 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (2)
387,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: упаковка (1)
387,00 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, пл. Мицкевича, 5
Всего: упаковка (2)
399,08 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
Всего: упаковка (1)
387,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, пл. Соборная, 17
Всего: упаковка (2)
387,00 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 59
Всего: упаковка (1)
399,09 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Замарстыновская, 55-Г
Всего: упаковка (2)
387,00 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 77
Всего: упаковка (1)
434,70
Экономия: -13,04 грн
421,66 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 101
Всего: упаковка (2)
416,84
Экономия: -49,40 грн
367,44 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется через 51 мин
Львов, ул. Садовая, 2-А
Всего: упаковка (2)
406,35
Экономия: -12,19 грн
394,16 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Петлюры Симона, 2-А
Всего: упаковка (2)
415,23
Экономия: -22,63 грн
392,60 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Низинная, 2
Всего: упаковка (1)
417,65
Экономия: -29,66 грн
387,99 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, ул. Мазепы, 12
Всего: упаковка (1)
387,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 22:00
Львов, ул. Стрыйская, 45
Всего: упаковка (2)
387,00 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Львов, ул. Научная, 35-А
Всего: упаковка (1)
434,70
Экономия: -13,04 грн
421,66 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Научная, 29
Всего: упаковка (1)
399,08 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, просп. Красной Калины, 36
Всего: упаковка (1)
362,05 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Стрыйская, 107
Всего: упаковка (1)
362,05 грн