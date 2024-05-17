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URIAGE ГЕЛЬ ДЛЯ ИНТИМНОЙ ГИГИЕНЫ ЖИН-8 100 мл - Одесса (449140) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 13 аптеках
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Одесса, ул. Преображенская, 42
Всего: упаковка (1)
307,49 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается через 02 мин
Одесса, ул. Большая Арнаутская, 99
Всего: упаковка (1)
307,47 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается через 02 мин
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
Всего: упаковка (1)
330,51 грн
Адмирал
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Открыто Круглосуточно
Одесса, просп. Адмиральский, 1-Г
Всего: упаковка (1)
339,80 грн
Азалия
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Закрыто Открывается через 02 мин
Одесса, ул. Комарова Космонавта, 6
Всего: упаковка (1)
339,80 грн
Виола
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Открыто Круглосуточно
Одесса, дорога Фонтанская, 59
Всего: упаковка (3)
339,80 грн
Вузовская
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Открыто Закроется в 23:00
Одесса, ул. Невского Александра, 82
Всего: упаковка (1)
339,80 грн
Зарина
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Открыто Круглосуточно
Одесса, ул. Королева Академика, 34-А
Всего: упаковка (2)
339,80 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается через 02 мин
Одесса, ул. Левитана, 101
Всего: упаковка (1)
320,60 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается через 02 мин
Одесса, ул. Королева Академика, 33
Всего: упаковка (1)
320,60 грн
Южная
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Закрыто Открывается через 02 мин
Одесса, ул. Королева Академика, 80
Всего: упаковка (2)
339,80 грн
Аптека enter
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Закрыто Открывается через 02 мин
Одесса, ул. Королева Академика, 114/1
Всего: упаковка (2)
343,10 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается через 02 мин
Одесса, ул. Марсельская, 56
Всего: упаковка (1)
320,60 грн
В других городах:
Лазурная
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Закрыто Открывается через 02 мин
Черноморск, ул. Лазурная, 3/2-Н
Всего: упаковка (1)
339,80 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается через 02 мин
Николаев, ул. Соборная, 2-Е
Всего: упаковка (2)
308,36 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 23:00
Николаев, просп. Центральный, 148-А/2
Всего: упаковка (2)
330,58 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 23:00
Вознесенск, ул. Центральная, 6/1
Всего: упаковка (2)
328,94 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Вознесенск, ул. Челюскинцев, 17
Всего: упаковка (2)
329,47 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 23:00
Южноукраинск, просп. Независимости, 23
Всего: упаковка (1)
310,33 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается через 02 мин
Измаил, просп. Мира, 7
Всего: упаковка (1)
309,52 грн