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URIAGE ГЕЛЬ ДЛЯ ИНТИМНОЙ ГИГИЕНЫ ЖИН-8 100 мл - Львов (449140) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 8 аптеках
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: упаковка (3)
329,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
Всего: упаковка (1)
329,00 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 20:30
Львов, просп. Шевченко Тараса, 22
Всего: упаковка (1)
304,45 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 20:30
Львов, пл. Соборная, 1
Всего: упаковка (1)
304,45 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Стрыйская, 107
Всего: упаковка (1)
304,45 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 22:00
Львов, просп. Красной Калины, 68
Всего: упаковка (1)
329,00 грн
Аптека 3и
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Открыто Закроется через 52 мин
Львов, ул. Бандеры Степана, 57
Всего: упаковка (1)
344,60 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Красной Калины, 68
Всего: упаковка (1)
325,30 грн
В других городах:
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Стрый, просп. Черновола Вячеслава, 2/1
Всего: упаковка (1)
309,27 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Трускавец, ул. Стебницкая, 43-А
Всего: упаковка (1)
329,14 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Радивилов, ул. Четвертного, 9-А
Всего: упаковка (1)
329,47 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Турка, пл. Рынок, 26
Всего: упаковка (2)
308,38 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Ивано-Франковск, ул. Бельведерская, 35
Всего: упаковка (1)
319,48 грн
Аптека биля ратуши
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Открыто Закроется в 21:00
Ивано-Франковск, ул. Галицкая, 19
Всего: упаковка (1)
320,33
Экономия: -0,73 грн
319,60 грн
Аптека
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Открыто Закроется в 20:30
Ивано-Франковск, пл. Рынок, 2/4
Всего: упаковка (2)
329,00 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Ивано-Франковск, ул. Сечевых Стрельцов, 11
Всего: упаковка (2)
305,23 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Ивано-Франковск, ул. Сечевых Стрельцов, 24
Всего: упаковка (1)
319,59 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Ивано-Франковск, перек. Независимости / Мельника, 34-А/1
Всего: упаковка (1)
318,24
Экономия: -0,85 грн
317,39 грн
Аптека
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Открыто Закроется в 23:00
Ивано-Франковск, ул. Независимости, 36
Всего: упаковка (2)
329,00 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Ивано-Франковск, ул. Матейко, 21
Всего: упаковка (1)
303,15 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Ивано-Франковск, ул. Национальной Гвардии, 14-В
Всего: упаковка (1)
290,44 грн
D.s.
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Открыто Закроется через 52 мин
Тернополь, ул. Сагайдачного, 3/7
Всего: упаковка (1)
304,45 грн