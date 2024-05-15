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URIAGE ГЕЛЬ ДЛЯ ИНТИМНОЙ ГИГИЕНЫ ЖИН-8 100 мл - Харьков (449140) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 54 аптеках
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
Всего: упаковка (4)
330,31 грн
Первая аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (1)
328,38 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (2)
331,90 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 17 мин
Харьков, ул. Молочная, 6
Всего: упаковка (1)
312,17 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 23/34
Всего: упаковка (1)
307,09 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 17 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: упаковка (1)
299,92 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
Всего: упаковка (1)
300,23 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, перек. Сумская / Гиршмана, 44/2
Всего: упаковка (3)
299,38 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 39
Всего: упаковка (1)
310,17 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (2)
332,37 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Свободы, 8
Всего: упаковка (3)
298,80 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 110
Всего: упаковка (2)
307,25 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 72
Всего: упаковка (1)
327,96 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 9
Всего: упаковка (1)
329,12 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Павлова Академика, 44-Б
Всего: упаковка (1)
308,55 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 17 мин
Харьков, ул. Космическая, 25
Всего: упаковка (1)
331,86 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Богомольца Академика, 4
Всего: упаковка (1)
306,55 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 136
Всего: упаковка (1)
307,78 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 165-Б
Всего: упаковка (2)
328,71 грн
Аптека низкие цены №1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
Всего: упаковка (1)
327,95 грн