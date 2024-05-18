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АТОПИКОНТРОЛ ЛЕГКИЙ БАЛЬЗАМ ДЛЯ ОЧЕНЬ СУХОЙ И АТОПИЧНОЙ КОЖИ 200 мл - Запорожье (711249) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 4 аптеках
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (1)
676,67
Экономия: -116,48 грн
560,19 грн
Подорожник
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Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (1)
659,00 грн
Мед-сервис
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Запорожье, просп. Соборный, 144
Всего: упаковка (2)
258,80 грн
Аптека низких цен
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Запорожье, ул. Космическая, 96
Всего: упаковка (1)
680,09
Экономия: -108,31 грн
571,78 грн
В других городах:
Мед-сервис
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Днепр, ул. Паникахи, 119-Б
Всего: упаковка (3)
269,76 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, бульв. Платонова, 3-Б
Всего: упаковка (2)
255,30 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Героев, 30-Д
Всего: упаковка (1)
665,02
Экономия: -82,93 грн
582,09 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. 20-летия Победы, 35
Всего: упаковка (2)
659,00 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 07:00
Днепр, просп. Хмельницкого Богдана, 119
Всего: упаковка (1)
240,88 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Героев, 11-Б
Всего: упаковка (5)
514,88 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Героев, 2
Всего: упаковка (1)
268,06 грн
Не болей
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Науки, 171
Всего: упаковка (1)
667,47
Экономия: -58,98 грн
608,49 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, просп. Науки, 74-К
Всего: упаковка (1)
677,06
Экономия: -84,67 грн
592,39 грн
Не болей
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
Всего: упаковка (3)
684,08
Экономия: -86,54 грн
597,54 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Лукьяненко Левка, 37
Всего: упаковка (1)
682,53
Экономия: -90,14 грн
592,39 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, пл. Соборная, 14-Д
Всего: упаковка (1)
667,21
Экономия: -105,09 грн
562,12 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 05:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 20
Всего: упаковка (2)
269,20 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (1)
664,31
Экономия: -87,38 грн
576,93 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 10:00
Днепр, бульв. Екатеринославский, 1
Всего: упаковка (1)
280,83 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
Всего: упаковка (1)
687,23
Экономия: -67,15 грн
620,08 грн