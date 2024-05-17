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АТОПИКОНТРОЛ ЛЕГКИЙ БАЛЬЗАМ ДЛЯ ОЧЕНЬ СУХОЙ И АТОПИЧНОЙ КОЖИ 200 мл - Одесса (711249) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 44 аптеках
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Воробьева Академика, 5-Г
Всего: упаковка (1)
459,74 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 19:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 67/69
Всего: упаковка (1)
516,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Степовая, 28
Всего: упаковка (1)
664,38
Экономия: -52,67 грн
611,71 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Рихтера Святослава, 129
Всего: упаковка (2)
515,70 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пастера, 31
Всего: упаковка (1)
545,80 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Мясоедовская, 33
Всего: упаковка (1)
515,70 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Одесса, ул. Преображенская, 42
Всего: упаковка (4)
620,37 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Преображенская, 62
Всего: упаковка (1)
677,77
Экономия: -63,49 грн
614,28 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Большая Арнаутская, 99
Всего: упаковка (1)
562,04 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Екатерининская, 48
Всего: упаковка (1)
515,70 грн
Аптека tas
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Успенская / Ришельевская, 44/33
Всего: упаковка (3)
250,48 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
Всего: упаковка (2)
562,93 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 19:30
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 56
Всего: упаковка (2)
659,00 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Живописная, 24-Г
Всего: упаковка (1)
545,80 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Лип Ивана и Юрия, 22-А
Всего: упаковка (1)
545,80 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Сегедская, 14
Всего: упаковка (1)
545,80 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Одесса, ул. Героев Крут, 24-А
Всего: упаковка (2)
514,86 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Говорова Маршала, 10/6
Всего: упаковка (1)
269,20 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Петрова Генерала, 33
Всего: упаковка (1)
515,70 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Космонавтов, 15
Всего: упаковка (1)
545,80 грн