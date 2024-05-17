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АТОПИКОНТРОЛ ЛЕГКИЙ БАЛЬЗАМ ДЛЯ ОЧЕНЬ СУХОЙ И АТОПИЧНОЙ КОЖИ 200 мл - Львов (711249) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 41 аптеке
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
514,86 грн
Swiss pharmacy
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Дорошенко, 8
Всего: упаковка (4)
269,76 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, просп. Свободы, 33
Всего: упаковка (1)
494,24 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (1)
663,59
Экономия: -37,72 грн
625,87 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: упаковка (1)
659,00 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, пл. Мицкевича, 5
Всего: упаковка (1)
545,80 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
Всего: упаковка (1)
659,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
Всего: упаковка (1)
668,50
Экономия: -62,59 грн
605,91 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Галицкая, 19
Всего: упаковка (1)
494,24 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Городоцкая, 141/143
Всего: упаковка (1)
535,52 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, пл. Соборная, 17
Всего: упаковка (2)
659,00 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Зеленая, 7/7
Всего: упаковка (1)
514,86 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Франко Ивана, 82
Всего: упаковка (1)
514,86 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Черниговская, 6
Всего: упаковка (1)
545,80 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Руфа Юрия, 11-А
Всего: упаковка (1)
494,24 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Лычаковская, 71
Всего: упаковка (1)
545,80 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 77
Всего: упаковка (2)
695,10
Экономия: -20,85 грн
674,25 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Княгини Ольги, 100-Л
Всего: упаковка (1)
545,80 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Садовая, 2-А
Всего: упаковка (1)
620,70
Экономия: -18,62 грн
602,08 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Мазепы, 1-Б
Всего: упаковка (1)
695,10
Экономия: -20,85 грн
674,25 грн