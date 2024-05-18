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АтопиКонтрол ЛОСЬОН ДЛЯ АТОПИЧЕСКОЙ КОЖИ ТЕЛА 250 мл - Запорожье (437267) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 25 аптеках
Подорожник
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Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (1)
665,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
620,22
Экономия: -72,29 грн
547,93 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (1)
675,73
Экономия: -80,49 грн
595,24 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (2)
657,63
Экономия: -112,00 грн
545,63 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (1)
681,74
Экономия: -54,15 грн
627,59 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (1)
672,30
Экономия: -116,53 грн
555,77 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
Всего: упаковка (1)
683,23
Экономия: -103,52 грн
579,71 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Гончаренко Михаила, 66/5
Всего: упаковка (1)
643,58
Экономия: -40,92 грн
602,66 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 30/6
Всего: упаковка (1)
675,34
Экономия: -55,51 грн
619,83 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 2-Ж
Всего: упаковка (2)
585,00 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 51-Д
Всего: упаковка (1)
703,17
Экономия: -96,68 грн
606,49 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Чаривная, 129-Б
Всего: упаковка (1)
622,42
Экономия: -74,90 грн
547,52 грн
Элитфарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, бульв. Шевченко Тараса, 16
Всего: упаковка (1)
571,00
Экономия: -88,00 грн
483,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 58
Всего: упаковка (1)
620,03
Экономия: -72,02 грн
548,01 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Металлургов, 14
Всего: упаковка (1)
686,73
Экономия: -66,90 грн
619,83 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Металлургов, 16
Всего: упаковка (1)
586,56
Экономия: -38,35 грн
548,21 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, бульв. Шевченко Тараса, 71
Всего: упаковка (1)
671,84
Экономия: -44,25 грн
627,59 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Космическая, 96
Всего: упаковка (1)
683,36
Экономия: -108,82 грн
574,54 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Ладожская, 13-Б
Всего: упаковка (1)
674,76
Экономия: -51,70 грн
623,06 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 16-А
Всего: упаковка (1)
688,08
Экономия: -76,66 грн
611,42 грн