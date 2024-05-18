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Косметические средстваКосметические средства для здоровьяАтопиКонтроль ИНТЕНСИВНЫЙ УСПОКАИВАЮЩИЙ КРЕМ ДЛЯ АТОПИЧЕСКОЙ КОЖИ В ПЕРИОД ОБОСТРЕНИЯЦены в аптеках

АтопиКонтроль ИНТЕНСИВНЫЙ УСПОКАИВАЮЩИЙ КРЕМ ДЛЯ АТОПИЧЕСКОЙ КОЖИ В ПЕРИОД ОБОСТРЕНИЯ 40 мл - Запорожье (442984) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 26 аптеках
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Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (1)
445,48
Экономия: -45,07 грн
400,41 грн
Подорожник
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Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (1)
435,00 грн
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Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
495,76
Экономия: -77,73 грн
418,03 грн
Мед-сервис
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Запорожье, просп. Соборный, 144
Всего: упаковка (1)
379,28 грн
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Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (1)
495,05
Экономия: -93,35 грн
401,70 грн
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Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (2)
446,03
Экономия: -45,96 грн
400,07 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (1)
446,66
Экономия: -45,68 грн
400,98 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (1)
492,53
Экономия: -92,46 грн
400,07 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Гончаренко Михаила, 66/5
Всего: упаковка (1)
454,63
Экономия: -54,00 грн
400,63 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 30/6
Всего: упаковка (1)
442,47
Экономия: -74,86 грн
367,61 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 2-Ж
Всего: упаковка (1)
418,09 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 51-Д
Всего: упаковка (1)
419,14
Экономия: -19,24 грн
399,90 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 27
Всего: упаковка (1)
341,03 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 58
Всего: упаковка (1)
453,23
Экономия: -52,64 грн
400,59 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Металлургов, 16
Всего: упаковка (1)
438,99
Экономия: -38,05 грн
400,94 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Металлургов, 16
Всего: упаковка (1)
440,86
Экономия: -40,80 грн
400,06 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 222
Всего: упаковка (2)
338,83 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, бульв. Шевченко Тараса, 71
Всего: упаковка (1)
440,18
Экономия: -44,38 грн
395,80 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Космическая, 96
Всего: упаковка (1)
447,72
Экономия: -71,30 грн
376,42 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 16-А
Всего: упаковка (1)
405,19
Экономия: -24,19 грн
381,00 грн