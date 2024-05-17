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АтопиКонтроль ИНТЕНСИВНЫЙ УСПОКАИВАЮЩИЙ КРЕМ ДЛЯ АТОПИЧЕСКОЙ КОЖИ В ПЕРИОД ОБОСТРЕНИЯ 40 мл - Одесса (442984) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 61 аптеке
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Воробьева Академика, 5-Г
Всего: упаковка (1)
402,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Праведников мира, 23
Всего: упаковка (1)
436,70
Экономия: -20,85 грн
415,85 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 18:00
Одесса, ул. Пишоновская, 20/2
Всего: упаковка (1)
380,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Нежинская, 29
Всего: упаковка (1)
452,56
Экономия: -74,23 грн
378,33 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пастера, 12
Всего: упаковка (1)
426,37 грн
Аптека нежных цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Толстого Льва, 21
Всего: упаковка (1)
451,71
Экономия: -54,58 грн
397,13 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пастера, 36
Всего: упаковка (1)
380,00 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Черноморского Казачества, 5
Всего: упаковка (1)
338,83 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
Всего: упаковка (1)
449,38
Экономия: -95,30 грн
354,08 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Мясоедовская, 33
Всего: упаковка (1)
380,00 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Одесса, ул. Преображенская, 42
Всего: упаковка (1)
361,46 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Болгарская, 40
Всего: упаковка (1)
440,56
Экономия: -83,00 грн
357,56 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Преображенская, 62
Всего: упаковка (1)
446,20
Экономия: -92,12 грн
354,08 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Болгарская, 42
Всего: упаковка (1)
359,20 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Греческая, 46
Всего: упаковка (1)
341,00 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 19:30
Одесса, ул. Преображенская, 83
Всего: упаковка (1)
439,46
Экономия: -61,25 грн
378,21 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 19:00
Одесса, ул. Рихтера Святослава, 132/1
Всего: упаковка (2)
380,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Екатерининская / Троицкая, 50/39
Всего: упаковка (1)
441,45
Экономия: -65,91 грн
375,54 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, перек. Екатерининская / Большая Арнаутская, 70/54
Всего: упаковка (2)
399,72 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
Всего: упаковка (1)
380,00 грн