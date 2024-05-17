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Косметические средстваЗащитные средстваСолнцезащитные и противоожоговые средстваСолнцезащитные средстваСолнцезащитные средства для телаАНТГЕЛИОС XL МАСЛО SPF50+ СОЛНЦЕЗАЩИТНОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ ЛИЦА И ТЕЛА, ПИТАТЕЛЬНАЯ СТРУКТУРА тм "La Roche Posay"Цены в аптеках

АНТГЕЛИОС XL МАСЛО SPF50+ СОЛНЦЕЗАЩИТНОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ ЛИЦА И ТЕЛА, ПИТАТЕЛЬНАЯ СТРУКТУРА тм "La Roche Posay" 200 мл - Запорожье (200719) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 11 аптеках
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (1)
656,99
Экономия: -104,19 грн
552,80 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Чаривная, 129-Б
Всего: упаковка (2)
781,70
Экономия: -98,70 грн
683,00 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 36 мин
Запорожье, просп. Соборный, 218
Всего: упаковка (2)
717,42
Экономия: -62,96 грн
654,46 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 36 мин
Запорожье, просп. Соборный, 42
Всего: упаковка (4)
750,04
Экономия: -42,83 грн
707,21 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 36 мин
Запорожье, ул. Чаривная, 68
Всего: упаковка (1)
579,90 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Ладожская, 9/12
Всего: упаковка (2)
692,14
Экономия: -38,03 грн
654,11 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 16-А
Всего: упаковка (1)
732,65
Экономия: -81,64 грн
651,01 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 36 мин
Запорожье, ул. Чумаченко, 34
Всего: упаковка (2)
743,92
Экономия: -91,61 грн
652,31 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 36 мин
Запорожье, ул. Запорожского казачества, 27
Всего: упаковка (2)
744,83
Экономия: -56,62 грн
688,21 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Сергиенко Василия / Героев 93-й бригады, 68/32
Всего: упаковка (2)
743,30
Экономия: -61,09 грн
682,21 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Энтузиастов, 3
Всего: упаковка (1)
708,97
Экономия: -51,86 грн
657,11 грн
В других городах:
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, бульв. Платонова, 3-А
Всего: упаковка (2)
681,99
Экономия: -129,19 грн
552,80 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, бульв. Звездный, 1-А
Всего: упаковка (1)
654,42 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Науки, 74-К
Всего: упаковка (2)
751,82
Экономия: -94,02 грн
657,80 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Никополь, просп. Трубников, 15
Всего: упаковка (1)
802,84
Экономия: -143,81 грн
659,03 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 06 мин
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 10/25
Всего: упаковка (1)
770,75
Экономия: -116,08 грн
654,67 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 36 мин
Днепр, пл. Соборная, 20
Всего: упаковка (1)
793,86
Экономия: -136,58 грн
657,28 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 46
Всего: упаковка (2)
666,99
Экономия: -114,19 грн
552,80 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
Всего: упаковка (1)
653,53 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, бульв. Европейский, 4
Всего: упаковка (1)
617,49 грн