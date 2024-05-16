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АНТГЕЛИОС XL МАСЛО SPF50+ СОЛНЦЕЗАЩИТНОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ ЛИЦА И ТЕЛА, ПИТАТЕЛЬНАЯ СТРУКТУРА тм "La Roche Posay" 200 мл - Харьков (200719) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 18 аптеках
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
Всего: упаковка (2)
684,17 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 23/34
Всего: упаковка (1)
679,84 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: упаковка (6)
677,84 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 9
Всего: упаковка (3)
655,23 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 05:00
Харьков, ул. Космическая, 25
Всего: упаковка (1)
654,06 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 136
Всего: упаковка (1)
653,90 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Отакара Яроша, 25-А
Всего: упаковка (1)
656,80 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
Всего: упаковка (1)
686,72 грн
Аптека низкие цены №1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 153
Всего: упаковка (1)
655,26 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 177
Всего: упаковка (1)
677,66 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 64
Всего: упаковка (1)
682,62 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Павлова Академика, 307-А
Всего: упаковка (3)
651,54 грн
Аптека ваш консультант
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Юбилейный, 57/106
Всего: упаковка (1)
655,91 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Героев Труда, 9
Всего: упаковка (1)
652,71 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Китаенко, 10
Всего: упаковка (1)
648,89 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, шоссе Салтовское, 248
Всего: упаковка (2)
654,92 грн
Аптека низкие цены №1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Бекетова, 21
Всего: упаковка (1)
648,22 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 276-Б
Всего: упаковка (2)
653,28 грн
В других городах:
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 07:00
Люботин, ул. Шевченко Тараса, 98
Всего: упаковка (1)
653,40 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Первомайский, м-н 1/2, 48
Всего: упаковка (1)
654,73 грн