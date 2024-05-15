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Косметические средстваЗащитные средстваСолнцезащитные и противоожоговые средстваСолнцезащитные средстваСолнцезащитные средства для телаАНТГЕЛИОС XL МАСЛО SPF50+ СОЛНЦЕЗАЩИТНОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ ЛИЦА И ТЕЛА, ПИТАТЕЛЬНАЯ СТРУКТУРА тм "La Roche Posay"Цены в аптеках

АНТГЕЛИОС XL МАСЛО SPF50+ СОЛНЦЕЗАЩИТНОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ ЛИЦА И ТЕЛА, ПИТАТЕЛЬНАЯ СТРУКТУРА тм "La Roche Posay" 200 мл - Днепр (Днепропетровск) (200719) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 14 аптеках
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, перек. Леси Украинки / Поля Александра, 21/7
Всего: упаковка (1)
650,93 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, бульв. Звездный, 1-А
Всего: упаковка (1)
654,42 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, бульв. Европейский, 4
Всего: упаковка (1)
617,49 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 46
Всего: упаковка (2)
666,99
Экономия: -114,19 грн
552,80 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
Всего: упаковка (1)
653,53 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Науки, 74-К
Всего: упаковка (2)
750,11
Экономия: -92,31 грн
657,80 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пл. Соборная, 20
Всего: упаковка (1)
777,82
Экономия: -120,54 грн
657,28 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 10/25
Всего: упаковка (1)
748,33
Экономия: -93,66 грн
654,67 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Мира, 14-А
Всего: упаковка (1)
657,17 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, бульв. Платонова, 3-А
Всего: упаковка (2)
681,99
Экономия: -129,19 грн
552,80 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, пер. Крушельницкой, 6-А
Всего: упаковка (1)
651,81 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Калиновая, 14
Всего: упаковка (1)
577,01 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Слобожанский, 89
Всего: упаковка (1)
611,99
Экономия: -59,19 грн
552,80 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Квитки Цисык, 9-А
Всего: упаковка (1)
655,19 грн
В других городах:
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Новомосковск, ул. Сучкова, 34
Всего: упаковка (1)
680,24 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Ладожская, 9/12
Всего: упаковка (2)
715,79
Экономия: -61,68 грн
654,11 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 218
Всего: упаковка (2)
735,40
Экономия: -80,94 грн
654,46 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Сергиенко Василия / Героев 93-й бригады, 68/32
Всего: упаковка (2)
746,51
Экономия: -64,30 грн
682,21 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Чаривная, 68
Всего: упаковка (1)
579,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Чаривная, 129-Б
Всего: упаковка (2)
788,37
Экономия: -105,37 грн
683,00 грн