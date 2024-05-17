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URIAGE ПРУРИСЕД ГЕЛЬ 100 мл - Одесса (450385) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 8 аптеках
Роза
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Открыто Закроется в 23:00
Одесса, ул. Лип Ивана и Юрия, 6
Всего: упаковка (2)
583,20 грн
Виталина
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Закрыто Открывается через 03 мин
Одесса, дорога Люстдорфская, 31
Всего: упаковка (1)
583,20 грн
Адмирал
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Открыто Круглосуточно
Одесса, просп. Адмиральский, 1-Г
Всего: упаковка (2)
583,20 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается через 03 мин
Одесса, ул. Черняховского, 1-А
Всего: упаковка (2)
626,18
Экономия: -55,78 грн
570,40 грн
Виола
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Открыто Круглосуточно
Одесса, дорога Фонтанская, 59
Всего: упаковка (3)
583,20 грн
Вузовская
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Открыто Закроется в 23:00
Одесса, ул. Невского Александра, 82
Всего: упаковка (2)
583,20 грн
Зарина
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Открыто Круглосуточно
Одесса, ул. Королева Академика, 34-А
Всего: упаковка (2)
583,20 грн
Южная
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Закрыто Открывается через 03 мин
Одесса, ул. Королева Академика, 80
Всего: упаковка (4)
583,20 грн
В других городах:
Жемчужина
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Открыто Закроется в 23:00
Лиманка, ул. Жемчужная, 6
Всего: упаковка (1)
583,20 грн
Черноморская
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Закрыто Открывается через 03 мин
Черноморск, ул. Александрийская, 17-А
Всего: упаковка (1)
583,20 грн
Аптекарь
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Закрыто Открывается через 03 мин
Черкассы, ул. Припортовая, 34
Всего: упаковка (1)
557,35 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 10:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 208/1
Всего: упаковка (1)
645,30
Экономия: -129,05 грн
516,25 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается через 03 мин
Черкассы, бульв. Шевченко, 116
Всего: упаковка (2)
506,67 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается через 03 мин
Винница, просп. Коцюбинского, 31
Всего: упаковка (5)
486,94 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается через 03 мин
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
Всего: упаковка (1)
618,77
Экономия: -45,98 грн
572,79 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается через 03 мин
Винница, ул. Соборная, 46
Всего: упаковка (1)
472,76 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Винница, ул. Пирогова, 6
Всего: упаковка (1)
627,26
Экономия: -89,15 грн
538,11 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 09:00
Винница, просп. Космонавтов, 49
Всего: упаковка (1)
520,04 грн
Элитфарм
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Закрыто Открывается через 03 мин
Запорожье, бульв. Шевченко Тараса, 16
Всего: упаковка (1)
574,00
Экономия: -91,00 грн
483,00 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается через 03 мин
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (1)
586,50
Экономия: -111,50 грн
475,00 грн