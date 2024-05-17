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URIAGE КСЕМОЗ ЦЕРАТ ЛИПИДОВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ НАСЫЩЕННЫЙ КРЕМ ПРОТИВ РАЗДРАЖЕНИЙ 200 мл - Запорожье (449613) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 5 аптеках
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (2)
639,00 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (1)
774,03
Экономия: -134,16 грн
639,87 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Металлургов, 14
Всего: упаковка (2)
714,17 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Парамонова, 6
Всего: упаковка (2)
601,07 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, ул. Чумаченко, 12
Всего: упаковка (1)
595,88 грн
В других городах:
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, бульв. Звездный, 1-А
Всего: упаковка (1)
717,01 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 37 мин
Днепр, ул. Независимости, 21
Всего: упаковка (1)
713,47 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, бульв. Екатеринославский, 1
Всего: упаковка (1)
694,94 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
Всего: упаковка (1)
744,16 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
Всего: упаковка (1)
795,03
Экономия: -77,69 грн
717,34 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Королевы Елизаветы Второй, 1
Всего: упаковка (1)
653,12
Экономия: -110,77 грн
542,35 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 22:00
Днепр, ул. Королевы Елизаветы Второй, 2
Всего: упаковка (1)
726,52 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, бульв. Европейский, 4
Всего: упаковка (2)
676,09 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 37 мин
Днепр, ул. Королевы Елизаветы Второй, 15
Всего: упаковка (1)
631,76 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Леси Украинки, 19
Всего: упаковка (1)
794,21
Экономия: -132,74 грн
661,47 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 37 мин
Днепр, ул. Бандеры Степана, 2-Б
Всего: упаковка (1)
645,29
Экономия: -76,22 грн
569,07 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 37 мин
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 121
Всего: упаковка (2)
601,56 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 37 мин
Днепр, просп. Слобожанский, 12
Всего: упаковка (1)
658,65
Экономия: -89,58 грн
569,07 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 2
Всего: упаковка (1)
772,16
Экономия: -121,86 грн
650,30 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Слобожанский, 89
Всего: упаковка (2)
639,00 грн