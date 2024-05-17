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URIAGE КСЕМОЗ КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА 40 мл - Запорожье (450402) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 9 аптеках
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (2)
400,00 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется через 37 мин
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (1)
368,00
Экономия: -48,00 грн
320,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (2)
1032,47
Экономия: -70,85 грн
961,62 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 37 мин
Запорожье, ул. Чаривная, 121
Всего: упаковка (1)
411,49
Экономия: -42,18 грн
369,31 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 27
Всего: упаковка (1)
378,20 грн
Элитфарм
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Открыто Закроется через 37 мин
Запорожье, бульв. Шевченко Тараса, 16
Всего: упаковка (2)
387,00
Экономия: -67,00 грн
320,00 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Ладожская, 9/12
Всего: упаковка (1)
387,00
Экономия: -67,00 грн
320,00 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Парамонова, 6
Всего: упаковка (1)
340,61 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 22:00
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
Всего: упаковка (1)
368,00
Экономия: -48,00 грн
320,00 грн
В других городах:
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Паршина, 14
Всего: упаковка (1)
384,04 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. 20-летия Победы, 22-Д
Всего: упаковка (1)
992,97
Экономия: -84,15 грн
908,82 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 37 мин
Днепр, ул. Независимости, 21
Всего: упаковка (1)
403,07 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, бульв. Екатеринославский, 1
Всего: упаковка (2)
388,28 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
Всего: упаковка (1)
1120,67
Экономия: -109,52 грн
1011,15 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 22:00
Днепр, ул. Королевы Елизаветы Второй, 2
Всего: упаковка (2)
405,93 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, бульв. Европейский, 4
Всего: упаковка (1)
377,56 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 37 мин
Днепр, ул. Королевы Елизаветы Второй, 15
Всего: упаковка (1)
352,98 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Леси Украинки, 19
Всего: упаковка (1)
1119,51
Экономия: -187,11 грн
932,40 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 37 мин
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 121
Всего: упаковка (2)
376,16 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
Всего: упаковка (1)
1099,56
Экономия: -150,36 грн
949,20 грн