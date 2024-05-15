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URIAGE КСЕМОЗ КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА 40 мл - Днепр (Днепропетровск) (450402) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 12 аптеках
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
Всего: упаковка (1)
1099,14
Экономия: -149,94 грн
949,20 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 121
Всего: упаковка (2)
376,16 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Независимости, 21
Всего: упаковка (1)
403,07 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Леси Украинки, 19
Всего: упаковка (1)
1101,87
Экономия: -169,47 грн
932,40 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Королевы Елизаветы Второй, 15
Всего: упаковка (1)
352,98 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, бульв. Европейский, 4
Всего: упаковка (1)
377,56 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
Всего: упаковка (1)
1118,46
Экономия: -107,31 грн
1011,15 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, бульв. Екатеринославский, 1
Всего: упаковка (2)
388,28 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 22:00
Днепр, ул. Королевы Елизаветы Второй, 2
Всего: упаковка (2)
405,93 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Паршина, 14
Всего: упаковка (1)
400,25 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Слобожанский, 89
Всего: упаковка (2)
400,00 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. 20-летия Победы, 22-Д
Всего: упаковка (1)
968,10
Экономия: -59,28 грн
908,82 грн
В других городах:
Аптека низкие цены №1
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Открыто Закроется в 21:00
Каменское, просп. Свободы, 34
Всего: упаковка (2)
359,62 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Каменское, просп. Свободы, 30
Всего: упаковка (2)
400,66 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Новомосковск, ул. Сучкова, 34
Всего: упаковка (2)
360,78 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Верхнеднепровск, просп. Шевченко, 10/4
Всего: упаковка (1)
398,38 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Ладожская, 9/12
Всего: упаковка (1)
387,00
Экономия: -67,00 грн
320,00 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Павлоград, ул. Центральная, 59
Всего: упаковка (1)
1016,38
Экономия: -84,19 грн
932,19 грн
Элитфарм
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, бульв. Шевченко Тараса, 16
Всего: упаковка (2)
387,00
Экономия: -67,00 грн
320,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (2)
1045,72
Экономия: -84,10 грн
961,62 грн