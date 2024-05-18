Все аптеки Украины
Косметические средстваСредства для ванны и душаАТОДЕРМ МАСЛО ДЛЯ ДУШАЦены в аптеках

АТОДЕРМ МАСЛО ДЛЯ ДУША 200 мл - Запорожье (645341) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 7 аптеках
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (3)
479,80
Экономия: -23,80 грн
456,00 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (1)
470,42
Экономия: -17,70 грн
452,72 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
Всего: упаковка (1)
481,54
Экономия: -25,54 грн
456,00 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Зайцева Вячеслава, 18
Всего: упаковка (1)
474,56
Экономия: -18,56 грн
456,00 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 2-Ж
Всего: упаковка (1)
551,66 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Глазунова / Павлокичкасская, 11/16
Всего: упаковка (1)
466,44
Экономия: -21,83 грн
444,61 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Металлургов, 16
Всего: упаковка (1)
474,24
Экономия: -18,24 грн
456,00 грн
В других городах:
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Героев, 30-Д
Всего: упаковка (1)
470,96
Экономия: -14,96 грн
456,00 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:00
Днепр, ул. Независимости, 21
Всего: упаковка (1)
549,51 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Науки, 40
Всего: упаковка (2)
473,78
Экономия: -17,78 грн
456,00 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Центральная, 2/4
Всего: упаковка (1)
472,51
Экономия: -16,51 грн
456,00 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Королевы Елизаветы Второй, 1
Всего: упаковка (1)
479,39
Экономия: -23,39 грн
456,00 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, бульв. Европейский, 4
Всего: упаковка (1)
516,61 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Леси Украинки, 19
Всего: упаковка (1)
486,19
Экономия: -30,19 грн
456,00 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
Всего: упаковка (1)
483,27
Экономия: -27,27 грн
456,00 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, ул. Столетова, 1
Всего: упаковка (1)
428,18 грн
Аптека шар@
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Калиновая, 1
Всего: упаковка (1)
481,35
Экономия: -25,35 грн
456,00 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, просп. Слобожанский, 111
Всего: упаковка (1)
427,49 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:00
Каменское, ул. Дунайская, 41-Б
Всего: упаковка (1)
428,18 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Каменское, просп. Свободы, 30
Всего: упаковка (1)
476,06
Экономия: -20,06 грн
456,00 грн