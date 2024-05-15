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APIVITA ГРЕЧЕСКИЙ ГОРНЫЙ ЧАЙ АНТИОКСИДАНТНАЯ И ОСВЕЖАЮЩАЯ ВОДА ДЛЯ ЛИЦА 100 мл - Харьков (452464) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Харьков не найдено
В других городах:
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 51 мин
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (1)
462,99
Экономия: -89,90 грн
373,09 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Иоанна Павла Второго, 5
Всего: упаковка (2)
426,65 грн
Виталюкс
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Открыто Закроется через 51 мин
Киев, ул. Большая Васильковская, 72
Всего: упаковка (1)
371,00 грн
Виталюкс
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Открыто Закроется через 51 мин
Киев, ул. Лукьяненко Левка, 18
Всего: упаковка (1)
346,62 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 51 мин
Вишневое, ул. Приймаченко Марии, 26-А
Всего: упаковка (1)
425,72
Экономия: -26,77 грн
398,95 грн
Вузовская
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Открыто Закроется в 23:00
Одесса, ул. Невского Александра, 82
Всего: упаковка (1)
434,00 грн
Южная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Королева Академика, 80
Всего: упаковка (2)
434,00 грн
Волыньфарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Луцк, просп. Воли, 4/1
Всего: упаковка (1)
362,23 грн
В других городах больше нет предложений с препаратом