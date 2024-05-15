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Косметические средстваСредства для ванны и душаAPIVITA ТОНИЗИРУЮЩИЙ ГОРНЫЙ ЧАЙ ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША С ЭФИРНЫМИ МАСЛАМИЦены в аптеках

APIVITA ТОНИЗИРУЮЩИЙ ГОРНЫЙ ЧАЙ ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША С ЭФИРНЫМИ МАСЛАМИ 250 мл - Днепр (Днепропетровск) (696364) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеке
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 22:00
Днепр, ул. Королевы Елизаветы Второй, 2
Всего: упаковка (1)
543,67 грн
В других городах:
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (1)
502,88 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается через 37 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
Всего: упаковка (2)
501,03 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Сумская, 23/34
Всего: упаковка (1)
505,13 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: упаковка (2)
498,77 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Павлова Академика, 307-А
Всего: упаковка (1)
500,24 грн
Аптекарь
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Закрыто Открывается через 37 мин
Киев, шоссе Столичное, 103
Всего: упаковка (1)
508,32 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Иоанна Павла Второго, 5
Всего: упаковка (1)
543,67 грн
Виталюкс
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Закрыто Открывается в 10:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 72
Всего: упаковка (1)
472,76 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (5)
505,66 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Вишневое, ул. Приймаченко Марии, 26-А
Всего: упаковка (1)
542,21
Экономия: -33,46 грн
508,75 грн
В других городах больше нет предложений с препаратом