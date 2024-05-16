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Косметические средстваСредства для ванны и душаAPIVITA ОСВЕЖАЮЩИЙ ИНЖИР ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША С ЭФИРНЫМИ МАСЛАМИЦены в аптеках

APIVITA ОСВЕЖАЮЩИЙ ИНЖИР ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША С ЭФИРНЫМИ МАСЛАМИ 500 мл - Киев (696363) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 9 аптеках
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (2)
682,09 грн
Виталюкс
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Закрыто Открывается в 10:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 72
Всего: упаковка (2)
645,54 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается через 18 мин
Киев, ул. Ильенко Юрия, 1
Всего: упаковка (1)
690,33 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается через 18 мин
Киев, ул. Иоанна Павла Второго, 5
Всего: упаковка (3)
742,37 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается через 18 мин
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 4
Всего: упаковка (1)
603,14 грн
Виталюкс
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Закрыто Открывается через 18 мин
Киев, ул. Лукьяненко Левка, 18
Всего: упаковка (1)
645,54 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается через 18 мин
Киев, просп. Оболонский, 22-В
Всего: упаковка (1)
688,33 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается через 18 мин
Киев, ул. Практичная, 2
Всего: упаковка (1)
633,30 грн
Аптекарь
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, шоссе Столичное, 103
Всего: упаковка (1)
693,61 грн
В других городах:
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Житомир, перек. Киевская / Театральная, 7/4
Всего: упаковка (1)
680,76 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается через 18 мин
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
Всего: упаковка (1)
687,47 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 10:00
Днепр, бульв. Екатеринославский, 1
Всего: упаковка (1)
710,09 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается через 18 мин
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 136
Всего: упаковка (1)
686,09 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается через 18 мин
Харьков, ул. Сумская, 23/34
Всего: упаковка (1)
681,46 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается через 18 мин
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (4)
682,32 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
Всего: упаковка (2)
681,64 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: упаковка (2)
686,76 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается через 18 мин
Харьков, ул. Павлова Академика, 307-А
Всего: упаковка (3)
683,85 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается через 18 мин
Харьков, ул. Героев Труда, 9
Всего: упаковка (1)
681,98 грн
В других городах больше нет предложений с препаратом