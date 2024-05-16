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БАЛЬЗАМ-КОНДИЦИОНЕР ДЛЯ ВОЛОС ДВУХФАЗНЫЙ серии "SLAVIA LEGE ARTIS" 250 мл термо и УФ-защита - Киев (441432) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 15 аптеках
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (3)
118,09 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (3)
106,68 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
Всего: упаковка (1)
106,32 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Соломенская, 21
Всего: упаковка (2)
106,04 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Сверстюка Евгения, 2-А
Всего: упаковка (1)
106,68 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Пулюя Ивана, 5
Всего: упаковка (2)
106,39 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, шоссе Харьковское, 8
Всего: упаковка (1)
106,44 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Героев Днепра, 34
Всего: упаковка (1)
118,68 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Днепровская Набережная, 14-Е
Всего: упаковка (2)
107,15 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Полярная, 8
Всего: упаковка (2)
117,86 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Берестейский, 73/1
Всего: упаковка (1)
106,28 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Вышгородская, 46
Всего: упаковка (2)
106,20 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Красной Калины, 47
Всего: упаковка (2)
107,08 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Коласа Якуба, 15-А
Всего: упаковка (2)
106,56 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Вернадского Академика, 79
Всего: упаковка (2)
105,90 грн
В других городах:
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Чабаны, ул. Машиностроителей, 14-А
Всего: упаковка (1)
106,40 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Бровары, ул. Героев Украины, 14
Всего: упаковка (2)
106,55 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Бровары, ул. Владимира Великого, 10
Всего: упаковка (2)
106,48 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Васильков, ул. Сагайдачного Гетмана, 36/1
Всего: упаковка (3)
117,68 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Обухов, ул. Киевская, 1
Всего: упаковка (2)
106,52 грн