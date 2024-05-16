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БАЛЬЗАМ-КОНДИЦИОНЕР ДЛЯ ВОЛОС ДВУХФАЗНЫЙ серии "SLAVIA LEGE ARTIS" 250 мл питание и восстановление - Киев (441430) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 15 аптеках
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (3)
118,76 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (4)
106,72 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
Всего: упаковка (2)
106,74 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Соломенская, 21
Всего: упаковка (2)
106,76 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Сверстюка Евгения, 2-А
Всего: упаковка (2)
106,63 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Пулюя Ивана, 5
Всего: упаковка (2)
107,11 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, шоссе Харьковское, 8
Всего: упаковка (2)
107,07 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Героев Днепра, 34
Всего: упаковка (2)
119,19 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Днепровская Набережная, 14-Е
Всего: упаковка (2)
105,96 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Полярная, 8
Всего: упаковка (1)
106,04 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Берестейский, 73/1
Всего: упаковка (1)
106,79 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Вышгородская, 46
Всего: упаковка (2)
107,11 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Красной Калины, 47
Всего: упаковка (1)
106,84 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Коласа Якуба, 15-А
Всего: упаковка (2)
106,98 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Вернадского Академика, 79
Всего: упаковка (1)
106,15 грн
В других городах:
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Чабаны, ул. Машиностроителей, 14-А
Всего: упаковка (1)
106,09 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Бровары, ул. Героев Украины, 14
Всего: упаковка (2)
107,04 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Бровары, ул. Владимира Великого, 10
Всего: упаковка (1)
107,08 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Ворзель, ул. Европейская, 10
Всего: упаковка (2)
118,75 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Васильков, ул. Сагайдачного Гетмана, 36/1
Всего: упаковка (2)
118,21 грн