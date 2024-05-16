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БАЛЬЗАМ-КОНДИЦИОНЕР "COLOR PROTECTION" тм HAIR TREND 250 мл для окрашенных волос - Киев (782673) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 17 аптеках
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 37/41
Всего: упаковка (1)
145,45
Экономия: -4,36 грн
141,09 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Филатова Академика, 7
Всего: упаковка (1)
145,35
Экономия: -4,36 грн
140,99 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, просп. Берестейский, 47
Всего: упаковка (1)
145,35
Экономия: -4,36 грн
140,99 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, просп. Воскресенский, 20
Всего: упаковка (1)
145,45
Экономия: -4,36 грн
141,09 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Инженерная, 1
Всего: упаковка (1)
145,45
Экономия: -4,36 грн
141,09 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Здолбуновская, 4
Всего: упаковка (1)
145,35
Экономия: -4,36 грн
140,99 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 46
Всего: упаковка (1)
145,45
Экономия: -4,36 грн
141,09 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, пер. Финский, 3
Всего: упаковка (1)
145,45
Экономия: -4,36 грн
141,09 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Рейгана Рональда, 8
Всего: упаковка (1)
145,35
Экономия: -4,36 грн
140,99 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Бережанская, 22
Всего: упаковка (1)
145,45
Экономия: -4,36 грн
141,09 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Семьи Бунге, 8
Всего: упаковка (1)
145,45
Экономия: -4,36 грн
141,09 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, шоссе Харьковское, 144-Б
Всего: упаковка (1)
145,45
Экономия: -4,36 грн
141,09 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, просп. Порика Василия, 5-А
Всего: упаковка (1)
145,45
Экономия: -4,36 грн
141,09 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, шоссе Харьковское, 168
Всего: упаковка (1)
145,45
Экономия: -4,36 грн
141,09 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Бальзака Оноре, 91/29-А
Всего: упаковка (1)
145,45
Экономия: -4,36 грн
141,09 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Заболотного Академика, 37
Всего: упаковка (1)
145,35
Экономия: -4,36 грн
140,99 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Юнкерова Николая, 92-А
Всего: упаковка (1)
145,35
Экономия: -4,36 грн
140,99 грн
В других городах:
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 21:00
Вишневое, ул. Европейская, 30
Всего: упаковка (1)
145,35
Экономия: -4,36 грн
140,99 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Гатное, ул. Киевская, 2-В
Всего: упаковка (1)
145,45
Экономия: -4,36 грн
141,09 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 21:00
Млиново, ул. Александровская, 56
Всего: упаковка (1)
145,45
Экономия: -4,36 грн
141,09 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 21:00
Хотяновка, ул. Валовая, 2-В
Всего: упаковка (1)
145,45
Экономия: -4,36 грн
141,09 грн