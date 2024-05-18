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БАЛЬЗАМ-КОНЦЕНТРАТ серии "Dr.SANTE РЕПЕЙНАЯ СЕРИЯ" 200 мл - Запорожье (441341) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 64 аптеках
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Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (1)
87,22
Экономия: -15,18 грн
72,04 грн
Аптека шар@
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Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (2)
96,15
Экономия: -9,98 грн
86,17 грн
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Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (1)
80,00
Экономия: -4,16 грн
75,84 грн
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Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (1)
105,26
Экономия: -6,64 грн
98,62 грн
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Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (1)
101,73
Экономия: -19,10 грн
82,63 грн
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Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: упаковка (1)
92,40
Экономия: -6,82 грн
85,58 грн
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Гончаренко Михаила, 66/5
Всего: упаковка (2)
92,40
Экономия: -4,72 грн
87,68 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Школьная, 13
Всего: упаковка (1)
105,93
Экономия: -14,22 грн
91,71 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 9-А
Всего: упаковка (1)
83,92
Экономия: -13,07 грн
70,85 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 153
Всего: упаковка (1)
100,52
Экономия: -5,94 грн
94,58 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 30/6
Всего: упаковка (2)
89,66
Экономия: -7,45 грн
82,21 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
Всего: упаковка (1)
79,31
Экономия: -7,26 грн
72,05 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Зайцева Вячеслава, 18
Всего: упаковка (1)
103,97
Экономия: -5,35 грн
98,62 грн
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Соборный / Крепостная, 81/49
Всего: упаковка (1)
82,03
Экономия: -4,19 грн
77,84 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 5
Всего: упаковка (1)
105,93
Экономия: -7,31 грн
98,62 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Глазунова / Павлокичкасская, 11/16
Всего: упаковка (1)
88,02
Экономия: -6,22 грн
81,80 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 121
Всего: упаковка (1)
106,57
Экономия: -7,95 грн
98,62 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Историческая, 35
Всего: упаковка (1)
88,41
Экономия: -8,12 грн
80,29 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 51-Д
Всего: упаковка (1)
104,71
Экономия: -15,30 грн
89,41 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Чаривная, 129-Б
Всего: упаковка (1)
94,96
Экономия: -11,61 грн
83,35 грн