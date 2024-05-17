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БАЛЬЗАМ-КОНЦЕНТРАТ серии "Dr.SANTE РЕПЕЙНАЯ СЕРИЯ" 200 мл - Одесса (441341) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 24 аптеках
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 143
Всего: упаковка (2)
83,60 грн
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Открыто Закроется в 20:30
Одесса, ул. Бунина, 33
Всего: упаковка (1)
100,19
Экономия: -17,82 грн
82,37 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Екатерининская / Большая Арнаутская, 72/69
Всего: упаковка (1)
85,79
Экономия: -10,26 грн
75,53 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Одесса, просп. Гагарина Юрия, 16/1
Всего: упаковка (1)
87,22
Экономия: -5,74 грн
81,48 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 47/1
Всего: упаковка (1)
90,81
Экономия: -8,27 грн
82,54 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Говорова Маршала, 10/6
Всего: упаковка (2)
95,42 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Головатого Атамана, 161
Всего: упаковка (1)
89,54
Экономия: -17,22 грн
72,32 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Одесса, ул. Космонавтов, 28/1
Всего: упаковка (1)
105,57
Экономия: -14,66 грн
90,91 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Космонавтов, 38-А
Всего: упаковка (1)
90,40
Экономия: -6,65 грн
83,75 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Одесса, ул. Филатова Академика, 2
Всего: упаковка (1)
88,71
Экономия: -8,05 грн
80,66 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, дорога Фонтанская, 16/11
Всего: упаковка (1)
85,20
Экономия: -13,36 грн
71,84 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, просп. Глушко Академика, 22
Всего: упаковка (1)
85,64
Экономия: -7,07 грн
78,57 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, просп. Глушко Академика, 14/13
Всего: упаковка (1)
105,34
Экономия: -14,83 грн
90,51 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Одесса, ул. Королева Академика, 80
Всего: упаковка (1)
103,06
Экономия: -10,05 грн
93,01 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Палия Семена, 70
Всего: упаковка (1)
83,18
Экономия: -10,47 грн
72,71 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Героев обороны Одессы, 52-А
Всего: упаковка (1)
87,73
Экономия: -7,44 грн
80,29 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Одесса, просп. Добровольского, 73
Всего: упаковка (1)
103,16
Экономия: -7,56 грн
95,60 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, просп. Добровольского, 75
Всего: упаковка (2)
84,24 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Сахарова Академика, 24
Всего: упаковка (1)
104,96
Экономия: -13,25 грн
91,71 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Ойстраха Давида, 7-В
Всего: упаковка (1)
79,91
Экономия: -7,39 грн
72,52 грн