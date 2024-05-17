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БАЛЬЗАМ-КОНЦЕНТРАТ серии "Dr.SANTE РЕПЕЙНАЯ СЕРИЯ" 200 мл - Львов (441341) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Львов не найдено
В других городах:
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Стрый, ул. Ленкавского, 8-Б
Всего: упаковка (2)
96,05 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Стрый, ул. Саксаганского Панаса, 2
Всего: упаковка (1)
91,84 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Трускавец, ул. Стебницкая, 43-А
Всего: упаковка (1)
83,03 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Борислав, ул. Мицкевича, 3-А
Всего: упаковка (2)
83,91 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Сечевых Стрельцов, 11
Всего: упаковка (2)
81,31 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Тернополь, ул. Русская, 20
Всего: упаковка (1)
74,88
Экономия: -5,65 грн
69,23 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Тернополь, ул. Русская, 20
Всего: упаковка (1)
72,81 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Тернополь, ул. Шептицкого, 20
Всего: упаковка (1)
78,89
Экономия: -7,45 грн
71,44 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Тернополь, ул. Торговица, 37-А
Всего: упаковка (2)
74,91
Экономия: -6,39 грн
68,52 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Тернополь, просп. Бандеры Степана, 80
Всего: упаковка (1)
76,25
Экономия: -6,41 грн
69,84 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Тернополь, ул. Киевская, 9-А
Всего: упаковка (1)
77,97
Экономия: -6,79 грн
71,18 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Воловец, ул. Карпатская, 48
Всего: упаковка (3)
84,18 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Надворная, ул. Мазепы, 1
Всего: упаковка (1)
84,12 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Белогорье, ул. Шевченко Тараса, 52
Всего: упаковка (2)
95,53 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Квасилов, ул. Ровенская, 1
Всего: упаковка (2)
92,58 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Ровно, ул. Соборная, 262
Всего: упаковка (1)
92,32 грн
Авк фарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Ровно, ул. Шевченко, 18
Всего: упаковка (1)
65,00 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Ровно, просп. Князя Романа, 9
Всего: упаковка (2)
83,38 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Иршава, пл. Народная, 9
Всего: упаковка (2)
83,53 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Ужгород, ул. Вилмоша Ковача, 24
Всего: упаковка (2)
83,41 грн