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БАЛЬЗАМ-КОНЦЕНТРАТ серии "Dr.SANTE РЕПЕЙНАЯ СЕРИЯ" 200 мл - Днепр (Днепропетровск) (441341) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 26 аптеках
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (1)
101,29
Экономия: -18,54 грн
82,75 грн
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (1)
96,08
Экономия: -13,74 грн
82,34 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
Всего: упаковка (1)
105,60
Экономия: -12,59 грн
93,01 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 85-А
Всего: упаковка (2)
96,18 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 10-А
Всего: упаковка (1)
86,85 грн
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Метростроевская, 19
Всего: упаковка (1)
91,89
Экономия: -9,00 грн
82,89 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
Всего: упаковка (1)
83,74
Экономия: -11,58 грн
72,16 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 2-Б
Всего: упаковка (1)
93,37
Экономия: -9,00 грн
84,37 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
Всего: упаковка (1)
93,61
Экономия: -10,19 грн
83,42 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, пер. Парусный, 18-Л
Всего: упаковка (1)
77,78
Экономия: -6,10 грн
71,68 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, пер. Парусный, 10-К
Всего: упаковка (1)
89,59
Экономия: -7,38 грн
82,21 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Независимости, 27
Всего: упаковка (1)
106,00
Экономия: -11,29 грн
94,71 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Леси Украинки, 19
Всего: упаковка (1)
97,59
Экономия: -15,10 грн
82,49 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Мономаха Владимира, 11
Всего: упаковка (1)
85,22
Экономия: -12,81 грн
72,41 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Науки, 171
Всего: упаковка (1)
81,55
Экономия: -9,86 грн
71,69 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Центральная, 2/4
Всего: упаковка (1)
91,80
Экономия: -7,84 грн
83,96 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Науки, 74-К
Всего: упаковка (1)
94,31
Экономия: -11,78 грн
82,53 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Науки, 40
Всего: упаковка (1)
85,75
Экономия: -13,34 грн
72,41 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, пл. Соборная, 14-Д
Всего: упаковка (1)
85,58
Экономия: -13,29 грн
72,29 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Луговская, 248
Всего: упаковка (1)
103,33
Экономия: -9,52 грн
93,81 грн