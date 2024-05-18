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БАЛЬЗАМ-КОНЦЕНТРАТ РЕКОНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ВОЛОС серии "Dr.SANTE ALOE VERA" 200 мл - Запорожье (441261) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 22 аптеках
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Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
85,76
Экономия: -10,16 грн
75,60 грн
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Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (1)
93,40
Экономия: -4,84 грн
88,56 грн
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Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (1)
93,52
Экономия: -17,56 грн
75,96 грн
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Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: упаковка (1)
93,57
Экономия: -6,91 грн
86,66 грн
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Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 30/6
Всего: упаковка (1)
90,71
Экономия: -7,55 грн
83,16 грн
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
Всего: упаковка (1)
83,38
Экономия: -7,63 грн
75,75 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 121
Всего: упаковка (1)
93,77
Экономия: -7,21 грн
86,56 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 51-Д
Всего: упаковка (1)
91,18
Экономия: -13,31 грн
77,87 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 171-А
Всего: упаковка (1)
90,11
Экономия: -7,12 грн
82,99 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Металлургов, 16
Всего: упаковка (1)
91,03
Экономия: -4,47 грн
86,56 грн
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Авраменко, 13
Всего: упаковка (1)
92,50
Экономия: -6,84 грн
85,66 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, бульв. Шевченко Тараса, 71
Всего: упаковка (1)
90,24
Экономия: -4,56 грн
85,68 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Маковского Спартака, 5
Всего: упаковка (1)
88,29
Экономия: -6,51 грн
81,78 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Космическая, 96
Всего: упаковка (1)
99,18
Экономия: -15,89 грн
83,29 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27
Всего: упаковка (1)
111,48
Экономия: -11,09 грн
100,39 грн
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Северокольцевая, 17
Всего: упаковка (1)
90,54
Экономия: -7,21 грн
83,33 грн
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Чумаченко, 34
Всего: упаковка (1)
85,99
Экономия: -10,67 грн
75,32 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чумаченко, 25-В
Всего: упаковка (1)
84,93
Экономия: -9,29 грн
75,64 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Счастливая, 15
Всего: упаковка (1)
85,89
Экономия: -5,04 грн
80,85 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Юбилейный / Героев 93-й Бригады, 24/1
Всего: упаковка (1)
89,41
Экономия: -13,64 грн
75,77 грн