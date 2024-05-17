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БАЛЬЗАМ-КОНЦЕНТРАТ РЕКОНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ВОЛОС серии "Dr.SANTE ALOE VERA" 200 мл - Одесса (441261) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 5 аптеках
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Степовая, 28
Всего: упаковка (1)
80,48
Экономия: -6,54 грн
73,94 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:30
Одесса, просп. Адмиральский, 1-В
Всего: упаковка (1)
74,92
Экономия: -3,84 грн
71,08 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, просп. Глушко Академика, 22
Всего: упаковка (1)
82,36
Экономия: -6,80 грн
75,56 грн
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Героев обороны Одессы, 52-А
Всего: упаковка (1)
91,91
Экономия: -7,79 грн
84,12 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, просп. Добровольского, 159
Всего: упаковка (1)
92,36
Экономия: -12,32 грн
80,04 грн
В других городах:
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Раздельная, ул. Привокзальная, 2-Б
Всего: упаковка (1)
66,92
Экономия: -3,92 грн
63,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Независимости, 15/18
Всего: упаковка (2)
85,01
Экономия: -8,23 грн
76,78 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Тельнова Евгения, 1-Г
Всего: упаковка (1)
88,87
Экономия: -12,86 грн
76,01 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 33-Б
Всего: упаковка (1)
86,19
Экономия: -7,27 грн
78,92 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Чобану Степана, 13-Г
Всего: упаковка (1)
111,18
Экономия: -13,52 грн
97,66 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Александрия, просп. Соборный, 96
Всего: упаковка (1)
90,18
Экономия: -13,71 грн
76,47 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 349
Всего: упаковка (1)
93,34
Экономия: -10,48 грн
82,86 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:30
Винница, ул. Замостянская, 34-А
Всего: упаковка (1)
82,74
Экономия: -6,99 грн
75,75 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:30
Винница, ул. Пирогова, 111-А
Всего: упаковка (1)
98,38
Экономия: -14,77 грн
83,61 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
Всего: упаковка (1)
82,15
Экономия: -6,64 грн
75,51 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Винница, ул. Киевская, 45
Всего: упаковка (1)
83,06
Экономия: -6,28 грн
76,78 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Винница, шоссе Хмельницкое, 75
Всего: упаковка (1)
90,66
Экономия: -14,80 грн
75,86 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Кременчуг, просп. Свободы, 31
Всего: упаковка (1)
88,12
Экономия: -12,13 грн
75,99 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Кременчуг, просп. Свободы, 47
Всего: упаковка (2)
87,06
Экономия: -8,52 грн
78,54 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Кременчуг, просп. Свободы, 83/1
Всего: упаковка (1)
97,50
Экономия: -9,43 грн
88,07 грн