Все аптеки Украины
Косметические средстваСредства по уходу за волосами и ногтямиСредства для укрепления и профилактики выпадения волосДополнительные средстваБАЛЬЗАМ-КОНЦЕНТРАТ РЕКОНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ВОЛОС серии "Dr.SANTE ALOE VERA"Цены в аптеках

БАЛЬЗАМ-КОНЦЕНТРАТ РЕКОНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ВОЛОС серии "Dr.SANTE ALOE VERA" 200 мл - Львов (441261) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Львов (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
Всего: упаковка (1)
83,99
Экономия: -8,02 грн
75,97 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Петлюры Симона, 2-А
Всего: упаковка (1)
108,11
Экономия: -14,75 грн
93,36 грн
В других городах:
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Тернополь, ул. Русская, 20
Всего: упаковка (1)
82,26
Экономия: -6,21 грн
76,05 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Луцк, просп. Грушевского Президента, 19
Всего: упаковка (1)
87,71
Экономия: -12,43 грн
75,28 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Ужгород, ул. Капушанская, 19
Всего: упаковка (1)
84,98
Экономия: -8,92 грн
76,06 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Каменец-Подольский, ул. Драгоманова, 14-А
Всего: упаковка (1)
54,22
Экономия: -1,82 грн
52,40 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Винница, шоссе Хмельницкое, 75
Всего: упаковка (1)
92,31
Экономия: -16,45 грн
75,86 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Винница, ул. Пирогова, 111-А
Всего: упаковка (1)
97,62
Экономия: -14,01 грн
83,61 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Винница, ул. Киевская, 45
Всего: упаковка (1)
82,51
Экономия: -5,73 грн
76,78 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
Всего: упаковка (1)
81,65
Экономия: -6,14 грн
75,51 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
Всего: упаковка (1)
84,49
Экономия: -8,74 грн
75,75 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Курбаса Леся, 4-В
Всего: упаковка (1)
94,55
Экономия: -11,07 грн
83,48 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Архипенко Александра, 1/12
Всего: упаковка (1)
89,97
Экономия: -18,23 грн
71,74 грн
Свк фарм
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Драгоманова, 6/1
Всего: упаковка (1)
71,50
Экономия: -2,14 грн
69,36 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Тростянецкая, 47
Всего: упаковка (1)
85,18
Экономия: -13,68 грн
71,50 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Вересневая, 24
Всего: упаковка (1)
95,29
Экономия: -11,59 грн
83,70 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 13
Всего: упаковка (1)
109,91
Экономия: -9,10 грн
100,81 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 18
Всего: упаковка (1)
87,22
Экономия: -11,12 грн
76,10 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 194
Всего: упаковка (1)
87,31
Экономия: -12,69 грн
74,62 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:00
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
Всего: упаковка (1)
90,29
Экономия: -14,34 грн
75,95 грн