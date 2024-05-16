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БАЛЬЗАМ-КОНЦЕНТРАТ РЕКОНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ВОЛОС серии "Dr.SANTE ALOE VERA" 200 мл - Киев (441261) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 5 аптеках
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Архипенко Александра, 1/12
Всего: упаковка (1)
89,97
Экономия: -18,23 грн
71,74 грн
Свк фарм
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Драгоманова, 6/1
Всего: упаковка (1)
71,50
Экономия: -2,14 грн
69,36 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Тростянецкая, 47
Всего: упаковка (1)
85,18
Экономия: -13,68 грн
71,50 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Курбаса Леся, 4-В
Всего: упаковка (1)
94,55
Экономия: -11,07 грн
83,48 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Вересневая, 24
Всего: упаковка (1)
95,29
Экономия: -11,59 грн
83,70 грн
В других городах:
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 13
Всего: упаковка (1)
109,91
Экономия: -9,10 грн
100,81 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Победы, 18
Всего: упаковка (1)
87,22
Экономия: -11,12 грн
76,10 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
Всего: упаковка (1)
90,29
Экономия: -14,34 грн
75,95 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Победы, 82
Всего: упаковка (1)
83,79
Экономия: -8,38 грн
75,41 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Мира, 35
Всего: упаковка (1)
83,25
Экономия: -9,16 грн
74,09 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 93
Всего: упаковка (1)
85,49
Экономия: -8,39 грн
77,10 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 104
Всего: упаковка (1)
79,49
Экономия: -5,18 грн
74,31 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 89
Всего: упаковка (1)
94,10
Экономия: -10,67 грн
83,43 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Чернигов, просп. Мира, 194
Всего: упаковка (1)
87,31
Экономия: -12,69 грн
74,62 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Летная, 25-Б
Всего: упаковка (1)
86,47
Экономия: -10,73 грн
75,74 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 17
Всего: упаковка (1)
92,51
Экономия: -8,86 грн
83,65 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Чернигов, ул. Доценко, 10
Всего: упаковка (2)
87,57
Экономия: -11,56 грн
76,01 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 349
Всего: упаковка (1)
92,44
Экономия: -9,58 грн
82,86 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
Всего: упаковка (1)
81,65
Экономия: -6,14 грн
75,51 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Винница, ул. Киевская, 45
Всего: упаковка (1)
82,51
Экономия: -5,73 грн
76,78 грн