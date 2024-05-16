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БАЛЬЗАМ-КОНЦЕНТРАТ РЕКОНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ВОЛОС серии "Dr.SANTE ALOE VERA" 200 мл - Харьков (441261) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Харьков не найдено
В других городах:
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. Грушевского Михаила, 2-Б
Всего: упаковка (1)
95,93
Экономия: -10,65 грн
85,28 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Полтава, ул. Гожулянская, 4-А
Всего: упаковка (1)
98,00
Экономия: -14,76 грн
83,24 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Сумы, ул. Ахтырская, 18
Всего: упаковка (1)
73,18
Экономия: -5,28 грн
67,90 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Сумы, ул. Героев Крут, 76/1
Всего: упаковка (1)
97,18
Экономия: -13,55 грн
83,63 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Сумы, просп. Лушпы Михаила, 7/1
Всего: упаковка (1)
86,04
Экономия: -8,71 грн
77,33 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Сумы, ул. Британская, 23
Всего: упаковка (1)
85,54
Экономия: -14,12 грн
71,42 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Сумы, ул. Ильинская, 49-А
Всего: упаковка (1)
95,87
Экономия: -12,17 грн
83,70 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Гадяч, пл. Мира, 13-А
Всего: упаковка (2)
87,96
Экономия: -6,90 грн
81,06 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Науки, 40
Всего: упаковка (2)
89,99
Экономия: -14,00 грн
75,99 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Поля Александра, 102
Всего: упаковка (1)
80,34
Экономия: -5,17 грн
75,17 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Науки, 171
Всего: упаковка (1)
85,68
Экономия: -10,36 грн
75,32 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Независимости, 16
Всего: упаковка (1)
88,21
Экономия: -8,58 грн
79,63 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Каменское, ул. Грушевского Михаила, 23
Всего: упаковка (1)
86,24
Экономия: -12,03 грн
74,21 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Ромны, ул. Соборная, 6
Всего: упаковка (1)
82,52
Экономия: -9,90 грн
72,62 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Кременчуг, просп. Леси Украинки, 57
Всего: упаковка (1)
93,90
Экономия: -10,42 грн
83,48 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Кременчуг, просп. Леси Украинки, 74
Всего: упаковка (1)
79,84
Экономия: -5,84 грн
74,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кременчуг, просп. Леси Украинки, 65
Всего: упаковка (1)
76,87
Экономия: -2,25 грн
74,62 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Кременчуг, просп. Свободы, 83/1
Всего: упаковка (1)
98,62
Экономия: -10,55 грн
88,07 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кременчуг, просп. Свободы, 47
Всего: упаковка (2)
86,76
Экономия: -8,22 грн
78,54 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Кременчуг, просп. Свободы, 31
Всего: упаковка (1)
89,62
Экономия: -13,63 грн
75,99 грн