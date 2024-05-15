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БАЛЬЗАМ-КОНЦЕНТРАТ РЕКОНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ВОЛОС серии "Dr.SANTE ALOE VERA" 200 мл - Днепр (Днепропетровск) (441261) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 4 аптеках
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Независимости, 16
Всего: упаковка (1)
88,21
Экономия: -8,58 грн
79,63 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Поля Александра, 102
Всего: упаковка (1)
80,34
Экономия: -5,17 грн
75,17 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Науки, 171
Всего: упаковка (1)
85,68
Экономия: -10,36 грн
75,32 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Науки, 40
Всего: упаковка (2)
89,99
Экономия: -14,00 грн
75,99 грн
В других городах:
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Открыто Закроется в 20:00
Каменское, ул. Грушевского Михаила, 23
Всего: упаковка (1)
86,24
Экономия: -12,03 грн
74,21 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Счастливая, 15
Всего: упаковка (1)
84,49
Экономия: -3,64 грн
80,85 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Металлургов, 16
Всего: упаковка (1)
93,47
Экономия: -6,91 грн
86,56 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 171-А
Всего: упаковка (1)
91,59
Экономия: -8,60 грн
82,99 грн
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Открыто Закроется в 19:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: упаковка (1)
90,93
Экономия: -4,27 грн
86,66 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, бульв. Шевченко Тараса, 71
Всего: упаковка (1)
89,76
Экономия: -4,08 грн
85,68 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (1)
95,16
Экономия: -19,20 грн
75,96 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Маковского Спартака, 5
Всего: упаковка (1)
87,80
Экономия: -6,02 грн
81,78 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Авраменко, 13
Всего: упаковка (1)
90,96
Экономия: -5,30 грн
85,66 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Героев 93-й Бригады, 15
Всего: упаковка (1)
89,83
Экономия: -13,33 грн
76,50 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, перек. Юбилейный / Героев 93-й Бригады, 24/1
Всего: упаковка (1)
89,03
Экономия: -13,26 грн
75,77 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Чаривная, 121
Всего: упаковка (1)
92,37
Экономия: -5,81 грн
86,56 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
85,21
Экономия: -9,61 грн
75,60 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (1)
94,03
Экономия: -5,47 грн
88,56 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
Всего: упаковка (1)
83,14
Экономия: -7,39 грн
75,75 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 30/6
Всего: упаковка (1)
89,53
Экономия: -6,37 грн
83,16 грн