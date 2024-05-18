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Косметические средстваКосметические средства для здоровьяБАЛЬЗАМ СЕРИИ "DR.SANTE MACADAMIA HAIR"Цены в аптеках

БАЛЬЗАМ СЕРИИ "DR.SANTE MACADAMIA HAIR" 200 мл - Запорожье (413701) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 16 аптеках
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 30/6
Всего: упаковка (1)
77,24
Экономия: -6,42 грн
70,82 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 121
Всего: упаковка (1)
80,01
Экономия: -6,16 грн
73,85 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 121
Всего: упаковка (1)
87,75
Экономия: -9,16 грн
78,59 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Победы, 30
Всего: упаковка (1)
85,81
Экономия: -14,31 грн
71,50 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Металлургов, 16
Всего: упаковка (1)
76,53
Экономия: -3,78 грн
72,75 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Авраменко, 13
Всего: упаковка (1)
79,63
Экономия: -5,88 грн
73,75 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, бульв. Шевченко Тараса, 71
Всего: упаковка (1)
81,93
Экономия: -4,18 грн
77,75 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Космическая, 96
Всего: упаковка (1)
93,90
Экономия: -15,05 грн
78,85 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27
Всего: упаковка (1)
86,08
Экономия: -8,56 грн
77,52 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
Всего: упаковка (1)
80,23
Экономия: -8,96 грн
71,27 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чумаченко, 34
Всего: упаковка (1)
80,37
Экономия: -9,61 грн
70,76 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чумаченко, 25-В
Всего: упаковка (2)
79,78
Экономия: -8,72 грн
71,06 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Счастливая, 15
Всего: упаковка (1)
85,89
Экономия: -5,04 грн
80,85 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, шоссе Днепровское, 14
Всего: упаковка (1)
84,06
Экономия: -11,98 грн
72,08 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Юбилейный / Героев 93-й Бригады, 24/1
Всего: упаковка (1)
85,05
Экономия: -12,98 грн
72,07 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Энтузиастов, 3
Всего: упаковка (1)
76,91
Экономия: -5,06 грн
71,85 грн
В других городах:
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Поля Александра, 92
Всего: упаковка (1)
105,81
Экономия: -10,77 грн
95,04 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, ул. Семафорная, 28
Всего: упаковка (1)
89,93
Экономия: -11,46 грн
78,47 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Слобожанский, 46
Всего: упаковка (1)
81,17
Экономия: -9,57 грн
71,60 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, шоссе Донецкое, 121-М
Всего: упаковка (1)
87,57
Экономия: -14,18 грн
73,39 грн