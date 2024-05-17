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Косметические средстваКосметические средства для здоровьяБАЛЬЗАМ СЕРИИ "DR.SANTE MACADAMIA HAIR"Цены в аптеках

БАЛЬЗАМ СЕРИИ "DR.SANTE MACADAMIA HAIR" 200 мл - Львов (413701) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Левицкого Кости, 41
Всего: упаковка (1)
78,12
Экономия: -7,02 грн
71,10 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Владимира Великого, 105-А
Всего: упаковка (1)
85,44
Экономия: -13,69 грн
71,75 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Научная, 51
Всего: упаковка (1)
103,08
Экономия: -13,87 грн
89,21 грн
В других городах:
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Закрыто Открывается в 08:00
Новояворовск, ул. Бандеры Степана, 18
Всего: упаковка (1)
58,72
Экономия: -2,12 грн
56,60 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Владимир, ул. Ковельская, 25
Всего: упаковка (1)
74,67
Экономия: -3,92 грн
70,75 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Тернополь, ул. Русская, 20
Всего: упаковка (1)
85,32
Экономия: -6,44 грн
78,88 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Тернополь, ул. Шептицкого, 20
Всего: упаковка (1)
66,43
Экономия: -6,40 грн
60,03 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Тернополь, ул. Киевская, 10-Б
Всего: упаковка (1)
83,99
Экономия: -5,52 грн
78,47 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Ровно, ул. Базарная, 6
Всего: упаковка (1)
79,92
Экономия: -6,46 грн
73,46 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Костополь, ул. Грушевского Михаила, 27-З
Всего: упаковка (1)
80,14
Экономия: -9,08 грн
71,06 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Вараш, м-н Вараш, 13
Всего: упаковка (1)
80,03
Экономия: -7,62 грн
72,41 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Каменецкая, 3
Всего: упаковка (1)
87,92
Экономия: -9,00 грн
78,92 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Черновцы, ул. Скальда Сергея, 31
Всего: упаковка (2)
77,99
Экономия: -6,63 грн
71,36 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Каменец-Подольский, ул. Соборная, 33/36
Всего: упаковка (1)
76,16
Экономия: -4,11 грн
72,05 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 07:30
Каменец-Подольский, просп. Грушевского, 25-А
Всего: упаковка (1)
76,22
Экономия: -5,14 грн
71,08 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Каменец-Подольский, ул. Князей Кориатовичей, 13
Всего: упаковка (1)
81,13
Экономия: -7,98 грн
73,15 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Звягель, ул. Шевченко, 49
Всего: упаковка (1)
91,33
Экономия: -13,55 грн
77,78 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Винница, перек. 600-летия / Келецкая, 50/49
Всего: упаковка (1)
89,21
Экономия: -10,35 грн
78,86 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Винница, шоссе Хмельницкое, 21
Всего: упаковка (1)
83,12
Экономия: -9,77 грн
73,35 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
Всего: упаковка (1)
84,79
Экономия: -6,79 грн
78,00 грн