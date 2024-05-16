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Косметические средстваКосметические средства для здоровьяБАЛЬЗАМ СЕРИИ "DR.SANTE MACADAMIA HAIR"Цены в аптеках

БАЛЬЗАМ СЕРИИ "DR.SANTE MACADAMIA HAIR" 200 мл - Харьков (413701) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеке
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, шоссе Салтовское, 145
Всего: упаковка (1)
82,31
Экономия: -10,56 грн
71,75 грн
В других городах:
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Закрыто Открывается в 07:30
Ахтырка, пер. Харьковский, 2
Всего: упаковка (1)
84,92
Экономия: -6,86 грн
78,06 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:00
Полтава, ул. Шевченко Тараса, 46
Всего: упаковка (1)
91,16
Экономия: -12,34 грн
78,82 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. Зеньковская, 4-Д
Всего: упаковка (1)
82,18
Экономия: -8,63 грн
73,55 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. Гожулянская, 26
Всего: упаковка (1)
82,85
Экономия: -12,14 грн
70,71 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. Великотырновская, 35/2
Всего: упаковка (1)
82,82
Экономия: -8,64 грн
74,18 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Сумы, ул. Британская, 23
Всего: упаковка (1)
85,54
Экономия: -14,12 грн
71,42 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Сумы, ул. Ильинская, 12
Всего: упаковка (1)
85,59
Экономия: -10,41 грн
75,18 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Сумы, ул. Ильинская, 49-А
Всего: упаковка (1)
105,47
Экономия: -13,39 грн
92,08 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Слобожанский, 46
Всего: упаковка (1)
80,68
Экономия: -9,08 грн
71,60 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Мира, 2-К
Всего: упаковка (1)
73,47
Экономия: -11,56 грн
61,91 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, ул. Семафорная, 28
Всего: упаковка (1)
92,72
Экономия: -14,25 грн
78,47 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, шоссе Донецкое, 121-М
Всего: упаковка (1)
86,98
Экономия: -13,59 грн
73,39 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Поля Александра, 92
Всего: упаковка (1)
102,05
Экономия: -7,01 грн
95,04 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Каменское, бульв. Строителей, 19-А/2
Всего: упаковка (1)
79,18
Экономия: -6,80 грн
72,38 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Каменское, ул. Каштанов, 2/22
Всего: упаковка (3)
66,30
Экономия: -11,25 грн
55,05 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Каменское, ул. Грушевского Михаила, 23
Всего: упаковка (1)
82,03
Экономия: -11,44 грн
70,59 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Ромны, ул. Соборная, 6
Всего: упаковка (1)
82,52
Экономия: -9,90 грн
72,62 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 07:00
Горишние Плавни, ул. Мира, 7
Всего: упаковка (1)
84,63
Экономия: -13,13 грн
71,50 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Кременчуг, просп. Леси Украинки, 57
Всего: упаковка (1)
84,39
Экономия: -9,36 грн
75,03 грн