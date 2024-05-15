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Косметические средстваКосметические средства для здоровьяБАЛЬЗАМ СЕРИИ "DR.SANTE MACADAMIA HAIR"Цены в аптеках

БАЛЬЗАМ СЕРИИ "DR.SANTE MACADAMIA HAIR" 200 мл - Днепр (Днепропетровск) (413701) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 5 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Поля Александра, 92
Всего: упаковка (1)
102,05
Экономия: -7,01 грн
95,04 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, шоссе Донецкое, 121-М
Всего: упаковка (1)
86,98
Экономия: -13,59 грн
73,39 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Мира, 2-К
Всего: упаковка (1)
73,47
Экономия: -11,56 грн
61,91 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Слобожанский, 46
Всего: упаковка (1)
80,68
Экономия: -9,08 грн
71,60 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Семафорная, 28
Всего: упаковка (1)
92,72
Экономия: -14,25 грн
78,47 грн
В других городах:
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Каменское, ул. Грушевского Михаила, 23
Всего: упаковка (1)
82,03
Экономия: -11,44 грн
70,59 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Каменское, ул. Каштанов, 2/22
Всего: упаковка (3)
66,30
Экономия: -11,25 грн
55,05 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Каменское, бульв. Строителей, 19-А/2
Всего: упаковка (1)
79,18
Экономия: -6,80 грн
72,38 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, шоссе Днепровское, 14
Всего: упаковка (1)
85,17
Экономия: -13,09 грн
72,08 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Счастливая, 15
Всего: упаковка (1)
84,49
Экономия: -3,64 грн
80,85 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Металлургов, 16
Всего: упаковка (1)
78,59
Экономия: -5,84 грн
72,75 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Победы, 30
Всего: упаковка (1)
86,88
Экономия: -15,38 грн
71,50 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, бульв. Шевченко Тараса, 71
Всего: упаковка (1)
81,50
Экономия: -3,75 грн
77,75 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Авраменко, 13
Всего: упаковка (1)
78,31
Экономия: -4,56 грн
73,75 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, перек. Юбилейный / Героев 93-й Бригады, 24/1
Всего: упаковка (1)
84,69
Экономия: -12,62 грн
72,07 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Чаривная, 121
Всего: упаковка (1)
78,81
Экономия: -4,96 грн
73,85 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Чаривная, 121
Всего: упаковка (1)
88,21
Экономия: -9,62 грн
78,59 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 30/6
Всего: упаковка (1)
76,24
Экономия: -5,42 грн
70,82 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Энтузиастов, 3
Всего: упаковка (1)
77,02
Экономия: -5,17 грн
71,85 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, ул. Космическая, 96
Всего: упаковка (1)
92,14
Экономия: -13,29 грн
78,85 грн