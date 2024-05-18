Все аптеки Украины
Косметические средстваСредства по уходу за волосами и ногтямиДополнительные средства по уходу за волосамиСредства по уходу за волосами (маски, бальзамы, кондиционеры)БАЛЬЗАМ ДЛЯ ТУСКЛЫХ И ЛОМКИХ ВОЛОС "DR.SANTE KERATIN"Цены в аптеках

БАЛЬЗАМ ДЛЯ ТУСКЛЫХ И ЛОМКИХ ВОЛОС "DR.SANTE KERATIN" 200 мл - Запорожье (413676) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 22 аптеках
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 30/6
Всего: упаковка (1)
85,49
Экономия: -7,11 грн
78,38 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Соборный / Крепостная, 81/49
Всего: упаковка (1)
75,24
Экономия: -2,78 грн
72,46 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 121
Всего: упаковка (1)
80,01
Экономия: -6,16 грн
73,85 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 51-Д
Всего: упаковка (1)
83,74
Экономия: -12,23 грн
71,51 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Победы, 30
Всего: упаковка (1)
85,81
Экономия: -14,31 грн
71,50 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Металлургов, 16
Всего: упаковка (1)
75,04
Экономия: -2,58 грн
72,46 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Деповская, 126
Всего: упаковка (1)
81,72
Экономия: -10,13 грн
71,59 грн
Аптека шар@
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Базарная, 9-Б
Всего: упаковка (1)
84,79
Экономия: -8,45 грн
76,34 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Авраменко, 13
Всего: упаковка (1)
79,63
Экономия: -5,88 грн
73,75 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, бульв. Шевченко Тараса, 71
Всего: упаковка (1)
81,93
Экономия: -4,18 грн
77,75 грн
Аптека шар@
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Космическая, 87
Всего: упаковка (1)
103,13
Экономия: -15,41 грн
87,72 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27
Всего: упаковка (1)
83,95
Экономия: -8,35 грн
75,60 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
Всего: упаковка (1)
79,28
Экономия: -8,85 грн
70,43 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Северокольцевая, 15
Всего: упаковка (1)
78,94
Экономия: -5,09 грн
73,85 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Космическая, 120
Всего: упаковка (2)
83,49
Экономия: -11,98 грн
71,51 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чумаченко, 34
Всего: упаковка (1)
80,37
Экономия: -9,61 грн
70,76 грн
Аптека шар@
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чумаченко, 25-В
Всего: упаковка (1)
80,73
Экономия: -8,83 грн
71,90 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Счастливая, 15
Всего: упаковка (1)
75,89
Экономия: -3,43 грн
72,46 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, шоссе Днепровское, 14
Всего: упаковка (1)
86,24
Экономия: -12,29 грн
73,95 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Юбилейный / Героев 93-й Бригады, 24/1
Всего: упаковка (1)
92,60
Экономия: -14,13 грн
78,47 грн