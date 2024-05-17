Все аптеки Украины
Косметические средстваСредства по уходу за волосами и ногтямиДополнительные средства по уходу за волосамиСредства по уходу за волосами (маски, бальзамы, кондиционеры)БАЛЬЗАМ ДЛЯ ТУСКЛЫХ И ЛОМКИХ ВОЛОС "DR.SANTE KERATIN"Цены в аптеках

БАЛЬЗАМ ДЛЯ ТУСКЛЫХ И ЛОМКИХ ВОЛОС "DR.SANTE KERATIN" 200 мл - Одесса (413676) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках
Аптека шар@
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
Всего: упаковка (1)
85,42
Экономия: -13,92 грн
71,50 грн
Аптека шар@
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Преображенская, 65
Всего: упаковка (2)
88,97
Экономия: -9,77 грн
79,20 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, дорога Николаевская, 168/1
Всего: упаковка (1)
85,50
Экономия: -10,88 грн
74,62 грн
В других городах:
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Раздельная, ул. Привокзальная, 2-Б
Всего: упаковка (1)
92,31
Экономия: -13,23 грн
79,08 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Кропивницкий, ул. Жадова Генерала, 28
Всего: упаковка (1)
86,22
Экономия: -14,72 грн
71,50 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Тельнова Евгения, 1-Г
Всего: упаковка (1)
104,75
Экономия: -15,15 грн
89,60 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Кропивницкий, просп. Европейский, 13-А
Всего: упаковка (1)
105,69
Экономия: -19,45 грн
86,24 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Преображенская, 16-П
Всего: упаковка (1)
87,68
Экономия: -8,90 грн
78,78 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Кропивницкий, перек. Паученко Архитектора / Большая Перспективная, 35/29
Всего: упаковка (1)
90,64
Экономия: -12,36 грн
78,28 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 33-Б
Всего: упаковка (1)
81,10
Экономия: -6,84 грн
74,26 грн
Аптека шар@
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Звенигородка, ул. Грушевского Михаила, 131
Всего: упаковка (1)
86,51
Экономия: -7,73 грн
78,78 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Покров, ул. Центральная, 52
Всего: упаковка (1)
79,19
Экономия: -6,46 грн
72,73 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Александрия, ул. Усика Григория, 44
Всего: упаковка (1)
84,54
Экономия: -6,07 грн
78,47 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 21:30
Винница, ул. Замостянская, 34-А
Всего: упаковка (1)
85,95
Экономия: -7,27 грн
78,68 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
Всего: упаковка (1)
85,38
Экономия: -6,91 грн
78,47 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:30
Винница, ул. Соборная, 35
Всего: упаковка (1)
86,01
Экономия: -11,81 грн
74,20 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Винница, ул. Пирогова, 6
Всего: упаковка (1)
90,38
Экономия: -12,25 грн
78,13 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Винница, шоссе Хмельницкое, 75
Всего: упаковка (1)
94,73
Экономия: -15,47 грн
79,26 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Кременчуг, ул. Халаменюка, 14
Всего: упаковка (1)
85,43
Экономия: -13,93 грн
71,50 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Кременчуг, просп. Свободы, 83/1
Всего: упаковка (1)
66,12
Экономия: -3,12 грн
63,00 грн