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БАЛЬЗАМ ДЛЯ ТУСКЛЫХ И ЛОМКИХ ВОЛОС "DR.SANTE KERATIN" 200 мл - Львов (413676) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеке
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Научная, 51
Всего: упаковка (1)
82,34
Экономия: -11,08 грн
71,26 грн
В других городах:
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Тернополь, ул. Торговица, 37-А
Всего: упаковка (1)
85,36
Экономия: -7,29 грн
78,07 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Тернополь, ул. Киевская, 9-А
Всего: упаковка (1)
86,41
Экономия: -7,53 грн
78,88 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Луцк, ул. Защитников Украины, 47
Всего: упаковка (1)
78,45
Экономия: -4,02 грн
74,43 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Ровно, ул. Базарная, 6
Всего: упаковка (1)
79,92
Экономия: -6,46 грн
73,46 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Ужгород, ул. Капушанская, 19
Всего: упаковка (1)
84,98
Экономия: -8,92 грн
76,06 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Звягель, ул. Шевченко, 49
Всего: упаковка (1)
103,94
Экономия: -15,42 грн
88,52 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Винница, шоссе Хмельницкое, 75
Всего: упаковка (1)
96,44
Экономия: -17,18 грн
79,26 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Винница, ул. Пирогова, 6
Всего: упаковка (1)
91,27
Экономия: -13,14 грн
78,13 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Винница, ул. Соборная, 35
Всего: упаковка (1)
86,08
Экономия: -11,88 грн
74,20 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
Всего: упаковка (1)
84,86
Экономия: -6,39 грн
78,47 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
Всего: упаковка (1)
87,76
Экономия: -9,08 грн
78,68 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Житомир, ул. Киевская, 89
Всего: упаковка (1)
77,75
Экономия: -6,65 грн
71,10 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Боярка, ул. Молодежная, 2-А
Всего: упаковка (1)
103,20
Экономия: -11,12 грн
92,08 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Антонова Авиаконструктора, 43
Всего: упаковка (1)
80,20
Экономия: -8,15 грн
72,05 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, перек. Деревлянская / Белорусская, 12/42
Всего: упаковка (1)
81,18
Экономия: -9,28 грн
71,90 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Соломенская, 14
Всего: упаковка (1)
80,67
Экономия: -10,01 грн
70,66 грн
Свк фарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, перек. Старовокзальная / Жилянская, 13/146
Всего: упаковка (2)
63,00
Экономия: -5,04 грн
57,96 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Константиновская, 25
Всего: упаковка (1)
86,23
Экономия: -11,94 грн
74,29 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Лукьяненко Левка, 29
Всего: упаковка (1)
86,85
Экономия: -15,35 грн
71,50 грн