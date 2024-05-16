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БАЛЬЗАМ ДЛЯ ТУСКЛЫХ И ЛОМКИХ ВОЛОС "DR.SANTE KERATIN" 200 мл - Киев (413676) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 19 аптеках
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Верхний Вал, 28/30
Всего: упаковка (1)
83,70
Экономия: -8,71 грн
74,99 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Константиновская, 25
Всего: упаковка (1)
86,23
Экономия: -11,94 грн
74,29 грн
Свк фарм
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, перек. Старовокзальная / Жилянская, 13/146
Всего: упаковка (2)
63,00
Экономия: -5,04 грн
57,96 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Деревлянская / Белорусская, 12/42
Всего: упаковка (1)
81,18
Экономия: -9,28 грн
71,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Соломенская, 14
Всего: упаковка (1)
80,67
Экономия: -10,01 грн
70,66 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Антонова Авиаконструктора, 43
Всего: упаковка (1)
80,20
Экономия: -8,15 грн
72,05 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Гетмана Павла Полуботка, 11
Всего: упаковка (1)
79,58
Экономия: -8,48 грн
71,10 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 22
Всего: упаковка (1)
87,69
Экономия: -13,73 грн
73,96 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Малышко Андрея, 15/1
Всего: упаковка (1)
77,36
Экономия: -6,54 грн
70,82 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Лукьяненко Левка, 29
Всего: упаковка (1)
86,85
Экономия: -15,35 грн
71,50 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Героев Днепра, 32
Всего: упаковка (2)
87,53
Экономия: -15,41 грн
72,12 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Ахматовой Анны, 34
Всего: упаковка (1)
87,11
Экономия: -11,83 грн
75,28 грн
Свк фарм
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Драгоманова, 6/1
Всего: упаковка (1)
63,00
Экономия: -1,89 грн
61,11 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Закревского Николая, 59/1
Всего: упаковка (1)
80,73
Экономия: -9,46 грн
71,27 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Лисковская, 12/1
Всего: упаковка (1)
105,02
Экономия: -8,59 грн
96,43 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Тростянецкая, 47
Всего: упаковка (1)
85,18
Экономия: -13,68 грн
71,50 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Ревуцкого, 31
Всего: упаковка (1)
85,41
Экономия: -13,66 грн
71,75 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Бажана Николая, 24/1
Всего: упаковка (1)
88,27
Экономия: -9,23 грн
79,04 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Вересневая, 24
Всего: упаковка (2)
89,03
Экономия: -10,83 грн
78,20 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Боярка, ул. Молодежная, 2-А
Всего: упаковка (1)
103,20
Экономия: -11,12 грн
92,08 грн