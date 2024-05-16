Все аптеки Украины
Косметические средстваСредства по уходу за волосами и ногтямиДополнительные средства по уходу за волосамиСредства по уходу за волосами (маски, бальзамы, кондиционеры)БАЛЬЗАМ ДЛЯ ТУСКЛЫХ И ЛОМКИХ ВОЛОС "DR.SANTE KERATIN"Цены в аптеках

БАЛЬЗАМ ДЛЯ ТУСКЛЫХ И ЛОМКИХ ВОЛОС "DR.SANTE KERATIN" 200 мл - Харьков (413676) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеке
Аптека низкие цены №1
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Валентиновская, 31
Всего: упаковка (1)
90,37 грн
В других городах:
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Ахтырка, пер. Харьковский, 2
Всего: упаковка (1)
84,82
Экономия: -6,85 грн
77,97 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Тростянец, ул. Благовещенская, 8
Всего: упаковка (1)
82,63
Экономия: -7,03 грн
75,60 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. Зеньковская, 4-Д
Всего: упаковка (1)
90,51
Экономия: -9,51 грн
81,00 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. Грушевского Михаила, 2-Б
Всего: упаковка (1)
81,58
Экономия: -9,06 грн
72,52 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Полтава, ул. Мазепы Ивана, 49
Всего: упаковка (1)
83,14
Экономия: -7,22 грн
75,92 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Сумы, ул. Ахтырская, 18
Всего: упаковка (2)
77,08
Экономия: -5,56 грн
71,52 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Сумы, просп. Лушпы Михаила, 7/1
Всего: упаковка (1)
79,64
Экономия: -8,07 грн
71,57 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Сумы, ул. Кондратьева Герасима, 122
Всего: упаковка (1)
79,62
Экономия: -6,27 грн
73,35 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Сумы, ул. 1-я Набережная Реки Стрелки, 8
Всего: упаковка (1)
81,45
Экономия: -7,76 грн
73,69 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Сумы, ул. Ильинская, 12
Всего: упаковка (1)
85,70
Экономия: -10,42 грн
75,28 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Сумы, ул. Ильинская, 49-А
Всего: упаковка (1)
87,34
Экономия: -11,09 грн
76,25 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Павлоград, ул. Героев Украины, 2-В
Всего: упаковка (1)
87,22
Экономия: -15,72 грн
71,50 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Павлоград, ул. Западнодонбасская, 3-А
Всего: упаковка (1)
79,15
Экономия: -7,47 грн
71,68 грн
Аптека шар@
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, ул. Семафорная, 28
Всего: упаковка (2)
85,16
Экономия: -13,09 грн
72,07 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, шоссе Донецкое, 4
Всего: упаковка (1)
78,99
Экономия: -7,68 грн
71,31 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ж/м Тополь-2, 28
Всего: упаковка (1)
74,77
Экономия: -3,69 грн
71,08 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Каменское, ул. Каштанов, 2/22
Всего: упаковка (1)
103,76
Экономия: -17,52 грн
86,24 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Горишние Плавни, просп. Героев Днепра, 79
Всего: упаковка (1)
87,22
Экономия: -10,22 грн
77,00 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Кременчуг, просп. Свободы, 83/1
Всего: упаковка (1)
66,88
Экономия: -3,88 грн
63,00 грн