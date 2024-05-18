Все аптеки Украины
Косметические средстваСредства по уходу за волосами и ногтямиДополнительные средства по уходу за волосамиСредства по уходу за волосами (маски, бальзамы, кондиционеры)БАЛЬЗАМ ДЛЯ ВОЛОС СЕРИИ "DR.SANTE ANTI HAIR LOSS"Цены в аптеках

БАЛЬЗАМ ДЛЯ ВОЛОС СЕРИИ "DR.SANTE ANTI HAIR LOSS" 200 мл - Запорожье (413727) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Запорожье (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Запорожье не найдено
В других городах:
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Полтава, ул. Мазепы Ивана, 49
Всего: упаковка (1)
97,99
Экономия: -8,71 грн
89,28 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. Мира, 7
Всего: упаковка (1)
89,39
Экономия: -9,00 грн
80,39 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:00
Полтава, ул. Небесной Сотни, 15/32
Всего: упаковка (1)
89,12
Экономия: -13,94 грн
75,18 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Полтава, ул. Шевченко Тараса, 29
Всего: упаковка (1)
89,85
Экономия: -14,42 грн
75,43 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:00
Полтава, ул. Шевченко Тараса, 46
Всего: упаковка (1)
109,78
Экономия: -14,74 грн
95,04 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. Великотырновская, 35/2
Всего: упаковка (1)
87,24
Экономия: -8,36 грн
78,88 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Полтава, ул. Соборности, 64-Е
Всего: упаковка (1)
112,18
Экономия: -11,79 грн
100,39 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Полтава, ул. Гожулянская, 4-А
Всего: упаковка (1)
87,75
Экономия: -12,49 грн
75,26 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Тростянец, ул. Благовещенская, 8
Всего: упаковка (1)
84,47
Экономия: -8,87 грн
75,60 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Гадяч, пл. Мира, 13-А
Всего: упаковка (1)
88,79
Экономия: -7,73 грн
81,06 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Одесса, просп. Добровольского, 159
Всего: упаковка (1)
92,36
Экономия: -12,32 грн
80,04 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Прилуки, ул. Вокзальная, 29
Всего: упаковка (1)
89,99
Экономия: -6,57 грн
83,42 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Говорова Маршала, 10/2
Всего: упаковка (1)
78,15
Экономия: -5,77 грн
72,38 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Раздельная, ул. Привокзальная, 2-Б
Всего: упаковка (1)
89,13
Экономия: -12,78 грн
76,35 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Тростянецкая, 47
Всего: упаковка (1)
100,81
Экономия: -17,19 грн
83,62 грн
Свк фарм
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Драгоманова, 6/1
Всего: упаковка (1)
71,50
Экономия: -2,14 грн
69,36 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Малышко Андрея, 2-Д
Всего: упаковка (1)
85,37
Экономия: -10,05 грн
75,32 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
Всего: упаковка (2)
100,26
Экономия: -16,64 грн
83,62 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Соломенская, 14
Всего: упаковка (1)
83,45
Экономия: -8,97 грн
74,48 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Киев, пл. Вокзальная, 1
Всего: упаковка (1)
91,54
Экономия: -8,65 грн
82,89 грн