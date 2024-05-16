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БАЛЬЗАМ ДЛЯ ВОЛОС СЕРИИ "DR.SANTE ANTI HAIR LOSS" 200 мл - Харьков (413727) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеке
Сатурн-фарм
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Закрыто Открывается в 09:00
Харьков, перек. Чичибабина / Зойфера Юрия, 2/5
Всего: упаковка (1)
86,50 грн
В других городах:
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Тростянец, ул. Благовещенская, 8
Всего: упаковка (1)
82,63
Экономия: -7,03 грн
75,60 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. Мира, 7
Всего: упаковка (1)
87,06
Экономия: -6,67 грн
80,39 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:00
Полтава, ул. Небесной Сотни, 15/32
Всего: упаковка (1)
87,39
Экономия: -12,21 грн
75,18 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:00
Полтава, ул. Шевченко Тараса, 46
Всего: упаковка (1)
109,91
Экономия: -14,87 грн
95,04 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Полтава, ул. Шевченко Тараса, 29
Всего: упаковка (1)
86,81
Экономия: -11,38 грн
75,43 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Полтава, ул. Соборности, 64-Е
Всего: упаковка (1)
110,05
Экономия: -9,66 грн
100,39 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. Грушевского Михаила, 2-Б
Всего: упаковка (1)
95,93
Экономия: -10,65 грн
85,28 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Полтава, ул. Гожулянская, 4-А
Всего: упаковка (1)
88,61
Экономия: -13,35 грн
75,26 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. Великотырновская, 35/2
Всего: упаковка (1)
88,07
Экономия: -9,19 грн
78,88 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Полтава, ул. Мазепы Ивана, 49
Всего: упаковка (1)
97,77
Экономия: -8,49 грн
89,28 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Гадяч, пл. Мира, 13-А
Всего: упаковка (1)
87,96
Экономия: -6,90 грн
81,06 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Прилуки, ул. Вокзальная, 29
Всего: упаковка (1)
89,07
Экономия: -5,65 грн
83,42 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Чернигов, ул. Доценко, 10
Всего: упаковка (1)
85,34
Экономия: -11,14 грн
74,20 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 104
Всего: упаковка (1)
110,33
Экономия: -9,10 грн
101,23 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 35
Всего: упаковка (1)
92,11
Экономия: -8,63 грн
83,48 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Чернигов, ул. Летная, 25-Б
Всего: упаковка (1)
95,23
Экономия: -11,17 грн
84,06 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 194
Всего: упаковка (1)
86,08
Экономия: -11,46 грн
74,62 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Тростянецкая, 47
Всего: упаковка (1)
100,64
Экономия: -17,02 грн
83,62 грн
Свк фарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Драгоманова, 6/1
Всего: упаковка (1)
71,50
Экономия: -2,14 грн
69,36 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Малышко Андрея, 2-Д
Всего: упаковка (1)
83,68
Экономия: -8,36 грн
75,32 грн