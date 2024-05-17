Все аптеки Украины
Косметические средстваСредства по уходу за кожей лицаАнтивозрастная косметикаАВЕН ФИЗИОЛИФТ ВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯ ЭМУЛЬСИЯ ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ НОРМАЛЬНОЙ И КОМБИНИРОВАННОЙ КОЖИ С ПРИЗНАКАМИ СТАРЕНИЯЦены в аптеках

АВЕН ФИЗИОЛИФТ ВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯ ЭМУЛЬСИЯ ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ НОРМАЛЬНОЙ И КОМБИНИРОВАННОЙ КОЖИ С ПРИЗНАКАМИ СТАРЕНИЯ 30 мл - Одесса (447495) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках
Аптека доброго дня
Подробнее
Закрыто Открывается в 09:00
Одесса, пер. Семафорный, 4
Всего: упаковка (1)
1331,00 грн
Полимед
Подробнее
Закрыто Открывается через 05 мин
Одесса, пл. Екатерининская, 5
Всего: упаковка (1)
900,00 грн
В других городах:
Біла ромашка
Подробнее
Закрыто Открывается в 10:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 208/1
Всего: упаковка (1)
1330,70
Экономия: -39,92 грн
1290,78 грн
Біла ромашка
Подробнее
Закрыто Открывается через 05 мин
Винница, ул. 600-летия, 17-Е
Всего: упаковка (1)
1330,70
Экономия: -39,92 грн
1290,78 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Закрыто Открывается через 05 мин
Винница, просп. Юности, 20/73
Всего: упаковка (1)
1331,00 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Закрыто Открывается в 09:00
Винница, просп. Юности, 18
Всего: упаковка (2)
1331,00 грн
Біла ромашка
Подробнее
Закрыто Открывается через 05 мин
Винница, ул. Келецкая, 121
Всего: упаковка (1)
1209,00
Экономия: -36,27 грн
1172,73 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Закрыто Открывается в 09:00
Днепр, ул. Нижнеднепровская, 17
Всего: упаковка (2)
1331,00 грн
Біла ромашка
Подробнее
Закрыто Открывается через 05 мин
Ходосовка, шоссе Обуховское-1, 16
Всего: упаковка (1)
1330,70
Экономия: -39,92 грн
1290,78 грн
Біла ромашка
Подробнее
Закрыто Открывается через 05 мин
Гатное, ул. Киевская, 2-В
Всего: упаковка (1)
1330,70
Экономия: -39,92 грн
1290,78 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Закрыто Открывается через 05 мин
Киев, просп. Глушкова Академика, 13-Б
Всего: упаковка (2)
1331,00 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Закрыто Открывается в 10:00
Киев, дорога Кольцевая, 1
Всего: упаковка (5)
1331,00 грн
Біла ромашка
Подробнее
Закрыто Открывается в 09:00
Киев, дорога Кольцевая, 1
Всего: упаковка (1)
1209,00
Экономия: -36,27 грн
1172,73 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Закрыто Открывается в 10:00
Киев, дорога Кольцевая, 1
Всего: упаковка (4)
1331,00 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Закрыто Открывается через 05 мин
Киев, просп. Бажана Николая, 8
Всего: упаковка (6)
1331,00 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Закрыто Открывается через 05 мин
Киев, ул. Гришко Михаила, 5
Всего: упаковка (1)
1331,00 грн
Будь здоров
Подробнее
Закрыто Открывается в 10:00
Киев, ул. Днепровская Набережная, 33
Всего: упаковка (1)
1330,70
Экономия: -39,92 грн
1290,78 грн
Біла ромашка
Подробнее
Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Днепровская Набережная, 12
Всего: упаковка (1)
1209,00
Экономия: -36,27 грн
1172,73 грн
Біла ромашка
Подробнее
Закрыто Открывается через 05 мин
Киев, ул. Антоновича, 176
Всего: упаковка (1)
1209,00
Экономия: -36,27 грн
1172,73 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Закрыто Открывается через 05 мин
Киев, ул. Большая Васильковская, 116
Всего: упаковка (1)
1331,00 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Закрыто Открывается через 05 мин
Киев, бульв. Леси Украинки, 26
Всего: упаковка (1)
1331,00 грн