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Косметические средстваДетская косметикаJOHNSON'S® ДЕТСКИЕ ВЛАЖНЫЕ САЛФЕТКИ "НЕЖНАЯ ЗАБОТА"Цены в аптеках

JOHNSON'S® ДЕТСКИЕ ВЛАЖНЫЕ САЛФЕТКИ "НЕЖНАЯ ЗАБОТА" , №72 - Запорожье (672642) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 91 аптеке
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Открыто Закроется через 39 мин
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (1)
100,78
Экономия: -17,54 грн
83,24 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется через 39 мин
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (1)
93,09
Экономия: -9,67 грн
83,42 грн
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Открыто Закроется через 39 мин
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
95,07
Экономия: -11,26 грн
83,81 грн
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Открыто Закроется через 39 мин
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (1)
95,04
Экономия: -11,50 грн
83,54 грн
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (1)
92,46
Экономия: -6,10 грн
86,36 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (1)
100,91
Экономия: -7,65 грн
93,26 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (1)
90,51
Экономия: -7,63 грн
82,88 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (2)
102,87
Экономия: -19,31 грн
83,56 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: упаковка (2)
95,70
Экономия: -8,34 грн
87,36 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 39 мин
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
Всего: упаковка (1)
99,16
Экономия: -15,12 грн
84,04 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Гончаренко Михаила, 66/5
Всего: упаковка (1)
95,41
Экономия: -6,30 грн
89,11 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется через 39 мин
Запорожье, ул. Школьная, 13
Всего: упаковка (1)
96,39
Экономия: -12,94 грн
83,45 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 39 мин
Запорожье, ул. Сталеваров, 9-А
Всего: упаковка (1)
98,91
Экономия: -15,40 грн
83,51 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 39 мин
Запорожье, просп. Соборный, 153
Всего: упаковка (1)
101,68
Экономия: -7,32 грн
94,36 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 30/6
Всего: упаковка (1)
91,75
Экономия: -7,63 грн
84,12 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
Всего: упаковка (1)
91,72
Экономия: -8,39 грн
83,33 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 39 мин
Запорожье, перек. Соборный / Крепостная, 81/49
Всего: упаковка (1)
93,35
Экономия: -6,24 грн
87,11 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 39 мин
Запорожье, ул. Запорожская, 5
Всего: упаковка (1)
93,21
Экономия: -7,95 грн
85,26 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 39 мин
Запорожье, просп. Моторостроителей, 56-А
Всего: упаковка (1)
95,98
Экономия: -5,74 грн
90,24 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 15-А
Всего: упаковка (1)
89,95
Экономия: -5,85 грн
84,10 грн