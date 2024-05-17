Все аптеки Украины
Косметические средстваДетская косметикаJOHNSON'S® ДЕТСКИЕ ВЛАЖНЫЕ САЛФЕТКИ "НЕЖНАЯ ЗАБОТА"Цены в аптеках

JOHNSON'S® ДЕТСКИЕ ВЛАЖНЫЕ САЛФЕТКИ "НЕЖНАЯ ЗАБОТА" , №72 - Одесса (672642) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 75 аптеках
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается через 05 мин
Одесса, ул. Праведников мира, 23
Всего: упаковка (1)
88,48
Экономия: -4,38 грн
84,10 грн
Аптека шар@
Подробнее
Закрыто Открывается через 05 мин
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
Всего: упаковка (1)
100,73
Экономия: -17,11 грн
83,62 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается через 05 мин
Одесса, ул. Нежинская, 29
Всего: упаковка (1)
91,47
Экономия: -8,05 грн
83,42 грн
Аптека нежных цен
Подробнее
Закрыто Открывается через 05 мин
Одесса, ул. Толстого Льва, 21
Всего: упаковка (3)
92,43
Экономия: -8,75 грн
83,68 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (1)
96,90
Экономия: -13,09 грн
83,81 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается через 05 мин
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
Всего: упаковка (1)
95,28
Экономия: -11,65 грн
83,63 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается через 05 мин
Одесса, ул. Степовая, 28
Всего: упаковка (1)
90,66
Экономия: -7,24 грн
83,42 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается через 05 мин
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
Всего: упаковка (1)
95,62
Экономия: -11,92 грн
83,70 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается через 05 мин
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
Всего: упаковка (1)
90,57
Экономия: -6,47 грн
84,10 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается через 05 мин
Одесса, ул. Жуковского, 42/46
Всего: упаковка (2)
94,78
Экономия: -11,35 грн
83,43 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается через 05 мин
Одесса, ул. Болгарская, 40
Всего: упаковка (2)
92,59
Экономия: -8,98 грн
83,61 грн
Аптека шар@
Подробнее
Закрыто Открывается через 05 мин
Одесса, ул. Преображенская, 62
Всего: упаковка (1)
92,00
Экономия: -8,32 грн
83,68 грн
Аптека шар@
Подробнее
Закрыто Открывается через 05 мин
Одесса, ул. Преображенская, 65
Всего: упаковка (1)
96,80
Экономия: -12,99 грн
83,81 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается через 05 мин
Одесса, пл. Греческая, 3/4
Всего: упаковка (1)
100,08
Экономия: -16,84 грн
83,24 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается через 05 мин
Одесса, ул. Малая Арнаутская, 94
Всего: упаковка (1)
94,12
Экономия: -10,31 грн
83,81 грн
Аптека шар@
Подробнее
Закрыто Открывается через 05 мин
Одесса, просп. Александровский, 3
Всего: упаковка (1)
95,99
Экономия: -14,98 грн
81,01 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 19:30
Одесса, ул. Преображенская, 83
Всего: упаковка (1)
97,51
Экономия: -13,47 грн
84,04 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается через 05 мин
Одесса, ул. Бунина, 33
Всего: упаковка (1)
102,21
Экономия: -18,88 грн
83,33 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается через 05 мин
Одесса, перек. Екатерининская / Троицкая, 50/39
Всего: упаковка (1)
94,62
Экономия: -10,79 грн
83,83 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается через 05 мин
Одесса, перек. Екатерининская / Большая Арнаутская, 72/69
Всего: упаковка (1)
95,83
Экономия: -12,20 грн
83,63 грн