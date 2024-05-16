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Косметические средстваДетская косметикаJOHNSON'S® ДЕТСКИЕ ВЛАЖНЫЕ САЛФЕТКИ "НЕЖНАЯ ЗАБОТА"Цены в аптеках

JOHNSON'S® ДЕТСКИЕ ВЛАЖНЫЕ САЛФЕТКИ "НЕЖНАЯ ЗАБОТА" , №72 - Киев (672642) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 198 аптеках
Фармация
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
Всего: упаковка (4)
114,00
Экономия: -29,56 грн
84,44 грн
Фармация
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Закрыто Открывается через 19 мин
Киев, ул. Владимирская, 51/53
Всего: упаковка (1)
111,40
Экономия: -26,96 грн
84,44 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
Всего: упаковка (2)
100,92
Экономия: -17,21 грн
83,71 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 19 мин
Киев, ул. Бассейная, 10
Всего: упаковка (1)
101,30
Экономия: -17,68 грн
83,62 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 19 мин
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
Всего: упаковка (1)
97,37
Экономия: -13,75 грн
83,62 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 19 мин
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
Всего: упаковка (1)
99,31
Экономия: -15,69 грн
83,62 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 19 мин
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
Всего: упаковка (1)
96,37
Экономия: -12,74 грн
83,63 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Мечникова, 10/2
Всего: упаковка (1)
100,81
Экономия: -16,40 грн
84,41 грн
Фармация
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Закрыто Открывается через 19 мин
Киев, ул. Винниченко Владимира, 9-А
Всего: упаковка (7)
111,50
Экономия: -27,06 грн
84,44 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 19 мин
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
Всего: упаковка (2)
94,17
Экономия: -10,42 грн
83,75 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 19 мин
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 35
Всего: упаковка (1)
98,18
Экономия: -14,94 грн
83,24 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 19 мин
Киев, ул. Верхний Вал, 28/30
Всего: упаковка (2)
95,80
Экономия: -12,37 грн
83,43 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 19 мин
Киев, ул. Нижний Вал, 23
Всего: упаковка (1)
95,92
Экономия: -12,22 грн
83,70 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 19 мин
Киев, ул. Саксаганского, 117
Всего: упаковка (1)
95,36
Экономия: -11,30 грн
84,06 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 19 мин
Киев, ул. Константиновская, 25
Всего: упаковка (1)
94,13
Экономия: -13,59 грн
80,54 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 19 мин
Киев, перек. Бульварно-Кудрявская / Дмитриевская, 51/16
Всего: упаковка (1)
102,41
Экономия: -18,79 грн
83,62 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается через 19 мин
Киев, ул. Дмитриевская (Шевченковский), 2
Всего: упаковка (1)
101,24
Экономия: -16,83 грн
84,41 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 19 мин
Киев, ул. Гусовского, 8/10
Всего: упаковка (1)
103,59
Экономия: -21,14 грн
82,45 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 19 мин
Киев, ул. Дмитриевская (Шевченковский), 58-А
Всего: упаковка (1)
99,34
Экономия: -15,30 грн
84,04 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 19 мин
Киев, ул. Князей Острожских, 46/2
Всего: упаковка (1)
97,52
Экономия: -13,52 грн
84,00 грн